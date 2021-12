Brühl mit Achtungszeichen

Mit einem 8:2 über die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen II hat der FV 1918 Brühl III zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Kreisklasse B noch mal ein Achtungszeichen gesetzt. „Trotz 70 Minuten in Unterzahl waren wir die bessere Mannschaft. Eigentlich hätten wir das Spiel zu null und mit 15 oder 16 Toren entscheiden müssen“, verdeutlicht Trainer Steffen Schäfer die Kräfteverhältnisse in dieser Partie.

Zum Start der Rückrunde, der nun aufgrund der Unterbrechung des Spielbetriebs erst im neuen Jahr steigt, steht die Schäfer-Elf im Klassement auf Rang elf. „Ich hatte mir eine Platzierung zwischen fünf und acht vorgestellt, das aber erst zum Saisonende. Jetzt liegen wir drei Punkte hinter Platz fünf – damit sind wir im Soll“, sagt Schäfer. Inzwischen hat er in dem neu formierten Team eine Truppe gefunden, die sich gut einspielt hat.

Hinsichtlich der vorgezogenen Winterpause hat Schäfer eine geteilte Meinung. „Schwer zu sagen, ob die Entscheidung richtig ist. Wir hätten spielen können, da in meinem Team alle doppelt geimpft sind. Da ja eh die 2G-Regel greift, hätte man die zwei Spiele noch austragen lassen können. Letztendlich steht aber die Gesundheit im Vordergrund. Ich hoffe, die Saison kann im März weitergeführt werden.“ Damit steht Schäfer sicher nicht alleine da. wy