Die Partie FV 1918 Brühl II gegen SG Oftersheim war in der Vorsaison das absolute Topspiel der Kreisklasse A1. Inzwischen finden sich beide Teams eine Etage höher wieder, die Vorzeichen haben sich allerdings geändert. Während die Brühler in der Spitzengruppe mitmischen, rennt die SG Oftersheim den Erfolgserlebnissen hinterher. Zuletzt setzte es in Lützelsachsen eine 3:4-Niederlage, die aber um

...