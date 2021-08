Brühl schnappt SV 98 noch den Sieg weg

Das Derby am Samstag zwischen dem Fußball-Landesligisten SV 98 Schwetzingen und dem FV Brühl, das die Gäste mit 6:4 (1:1) gewannen, hätte gute Chancen ins Kabinett der Kuriositäten gepasst. Es war zumindest das torreichste Derby in der Geschichte beider Vereine.

Eine Begegnung, die eigentlich beim Stand von 4:2 in der 71. Minute mit klügeren Verhalten im Abwehrverbund leicht für die Spargelstädter hätte nach Hause geschaukelt werden können, ging am Ende noch verloren. Die Schwetzinger leistete sich in den letzten 20 Minuten derart Fehler und luden den Gegner zum Tore schießen – das war nicht mehr zu überbieten!

SV 98 – FV Brühl 4:6 (1:1) SV 98: Will; Dirks, Yildirim, Sahin (60. Wild), Mrosek, Li. Held, Lo. Held (79. Massoth), Roderig, (86. Meisel), Tomizawa, Zimmermann, Djahini. FV Brühl: Bal; Kappes, J. Heuberger, Szarka, Härer (46. Sarr), Camara (46. Böckli), Wihler (58. Comma), Weiß (62. Schmid), Morscheid, Lange. Schiedsrichter: Philipp Freese (Mannheim). Zuschauer: 300. lof

Der FV Brühl begann den Torreigen durch Neuzugang Mohammed Majdalawi, der eine Hereingabe von Patrick Morscheid verwertete (5.). Schwetzingen kam dann besser ins Spiel. Jacques Zimmermann ließ zunächst eine Großchance liegen (33.). Dass er es besser kann, zeigte der Schwetzinger Angreifer – der ein gutes Spiel machte – als er noch vor der Halbzeit mit zwei blitzsauberen Treffern seine Mannschaft mit 2:1 in Front brachte (43., 45.).

Auch der zweite Spielabschnitt begann für den SV 98 vielversprechend, denn der eingewechselte Milan Golubovic erhöhte nach schönem Spielzug auf 3:1 (53.). Morscheid erwiderte mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 (57.). Als Sinan Bal den einschussbereiten Linus Held von den Beinen holte, gab es Elfmeter. Der Gefoulte führte selbst aus und traf zum 4:2. (71.). Spätestens jetzt, als man den Schwetzinger Akteuren ansah, dass die Hitze ihren Tribut zollte, hätte man die Schotten hinten dichtmachen müssen. Doch der Gastgeber spielte munter nach vorne und veranstaltete hinten einen Tag der offenen Tür, an dem sich die Brühler Spieler reichlich ergötzten und ihn dankend annahmen. Majdalawi (78., 84.), Lorenz Lange (86.) und Marius Schmid (90.) machten den Sack dann endgültig zu.

Der Fairness halber sei gesagt, dass den Spielern des SV 98 das Pokalspiel unter der Woche – die weite Fahrt ins Taubertal und die 120 Minuten – sichtbar in den Knochen steckte. Das darf aber nicht drüber hinwegtäuschen, dass sich das Team regelrecht überrollen ließ. Zehn Gegentore aus zwei Begegnungen sprechen eine deutliche Sprache.

„Ein schier unfassbares Spiel, zehn Tore bei über 30 Grad! Kein einziger Zuschauer hat wohl zwanzig Minuten vor Schluss mit diesem Ergebnis gerechnet, am wenigsten der Gastgeber selbst“, brachte es der Brühler Stadionsprecher Claudio Glässer auf den Punkt. Am kommenden Mittwoch muss der SV 98 bei FK Srbija Mannheim antreten.