Brühl setzt Erfolgsserie fort

Bei der sich im Abstiegsstrudel befindliche SG Stutensee-Weingarten siegte der TV Brühl in der Handball-Badenliga der Frauen mit 22:18. Erneut standen den Gästen lediglich sechs Feldspielerinnen zur Verfügung. Sophia Schneider kam verletzungsbedingt nicht zum Einsatz, wohingegen Emilie Trautmann, Tabea Deuker und Victoria Böhrer die eigenen Reihen auffüllten. Die jungen Nachwuchsakteurinnen machten alle ein sehr gutes Spiel und standen über weite Strecken mit auf der Platte. Erfreulicherweise, schreibt der Verein, kam es während der Partie zu keinen weiteren Verletzungen.

Brühl begann konzentriert und nahm der SG mit schnellem Kombinationen den Wind aus den Segeln. Auch die komplette Defensive machte einen guten Job: Offensiv agierend zwang sie den Gegner häufig ins Zeitspiel, der Rückraum wurde nahezu komplett aus der Partie genommen. Unvorbereitete Notwürfe waren die Folge, TV-Keeperin Sandra Pristl bekam meist ihre Hände an die Bälle. Im Gegenzug war es Maike Röschel, die die Anfangsviertelstunde praktisch im Alleingang bestimmte und fünf Tore erzielte, während die SG erst in Minute 17 ihr erstes Tor per Siebenmeter zum 1:6 warf. Spätestens beim 10:3 war die Partie vorentschieden. Zur Pause führten die Brühler Gäste deutlich mit 12:5.

In der zweiten Hälfte versuchte Stutensee, die Partie irgendwie noch in den Griff zu bekommen. Dabei ging von Außen die größte Gefahr aus. Brühl kontrollierte das Geschehen weitesgehend und verlagerte das Spiel jetzt etwas in den Verwaltungsmodus, zumal es in der Schlussviertelstunde galt, die nachlassenden Kräfte nicht zu überstrapazieren. Der Erfolg war nie in Gefahr, mehr als ein Vier-Tore-Rückstand war für die Gastgeberinnen nicht zu stemmen.

Trainerin Kerstin Siebenlist: „Der Sieg war für uns ganz wichtig, wir haben die unteren Ränge verlassen und noch schwere Spiele vor uns. Mit meinen jungen Spielerinnen bin ich sehr zufrieden, sie haben alle überzeugt. Darüber hinaus hat unsere Abwehr ganz gut funktioniert. Es waren mir ein paar technische Fehler zu viel. Mit den ständigen Umstellungen ist es nicht immer ganz einfach, aber wir sind als Team aufgetreten und haben eine überzeugende Leistung abgeliefert.“

TV Brühl: S. Pristl, Göbel; Bühn (1), Gross (6/2), Henn, Trautmann (1), F. Pristl, Deuker (1), Joerg (1), Röschel (11/5), Schneider, V. Böhrer (1). ako