Brühl verliert in der 88. Minute

In der Landesliga hat sich die ASV/DJK Eppelheim durch ein 1:0 über Serbjia Mannheim auf Platz neun verbessert. Beide Mannschaften taten sich schwer, ins Spiel zu finden. Torszenen waren entsprechend Mangelware bis es in der 66. Minute schließlich Patrick Greulich war, der zur 1:0-Führung für Eppelheim traf. Danach versäumten es die Gastgeber, das Spiel vorzeitig zu entscheiden, feierten am Ende aber den langersehnten ersten Heimsieg der Saison.

Für den FV Brühl reichte es trotz der bisher besten Saisonleistung in der Nachholbegegnung beim VfL Kurpfalz Neckarau auch im fünften Spiel in Folge nicht zum Sieg. Egzon Abdullahu brachte den VfL in Führung (19.), bevor Henri Vogt (37./66.) das Spiel drehte. Der eingewechselte Ugur Beyazal ließ durch zwei vermeidbare Tore (81./88.) den Traum des FVB vom zweiten Saisonerfolg jedoch noch platzen. vm/sm