Brühl will die Punkte

Nach dem Premierensieg gegen Stutensee wollen die Brühler Handballerinnen in der Badenliga nachlegen. Gelegenheit dazu bietet sich am 1. November, um 16 Uhr beim Heimspiel gegen die HSG St. Leon/Reilingen II.

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle genügt allerdings, um das durchaus schwierige Unterfangen richtig einzuordnen. Die HSG steht derzeit auf Rang zwei mit vier Siegen aus fünf Spielen. Das heißt, um zu punkten, muss beim TVB so ziemlich alles passen. In der Lage dazu sind die Mädels um Trainerin Kerstin Siebenlist allemal, Konstanz und Konzentration vorausgesetzt.´Es wird an Allerheiligen spannend zugehen, der Ausgang dieser Begegnung scheint völlig offen. ako