Brühlerinnen auf der letzten Rille

Im bedeutungslosen Heimspiel der Handball-Badenliga der Frauen unterlagen die Brühlerinnen der SG Nußloch mit 28:33. Wegen der Personalmisere war klar, dass dem TVB die Außenseiterrolle gehört.

Brühl agierte zunächst schnell nach vorne und hatte bis zu 12. Minute einen 8:3-Vorsprung herausgeschossen. Brühl hielt den Gegner auf Distanz (11:6) und lag selbst zur Pause mit 15:12 in Führung. Im zweiten Abschnitt schmolz nicht nur der Vorsprung, sondern auch die Kraft. Bis in Minute 50 – beim Stand von 24:24 – war alles noch offen. Eklatant für das Spiel der Gastgeberinnen war dann der verletzungsbedingte Ausfall von Lisa Bühn, die mit einer Gesichtsblessur vom Feld musste. TVB-Trainerin Kerstin Siebenlist meinte: „In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, nach der Pause hatten wir Schwächen in der Abwehr. Da stimmten die Zuordnungen nicht mehr.“

TV Brühl: Göbel; S. Pristl; Bühn (3), Gross (9/5), Henn (2), Trautmann (2), F. Pristl (1), K. Zeko, Joerg (5/2), Sperber (3), S. Schneider, V. Böhrer (2), Werle-Urban (1).