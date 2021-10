Brühlerinnen übernehmen Tabellenspitze

Erneut haben die Brühler Badenliga-Handballerinnen einen direkten Konkurrenten in die Schranken gewiesen. Gegen Viernheim gelang ihnen ein 29:23 (12:11)-Erfolg, was gleichzeitig die Übernahme der Spitzenposition bedeutet.

Der TVB, mit komplettem Kader angetreten, war von der Spielstärke der Gäste gewarnt, aber Trainerin Kerstin Siebenlist hatte ihren Mädels die richtigen taktischen Winkelzüge mit auf den Weg gegeben. Zuerst lag das Augenmerk auf der eigenen Abwehr. Da galt es aggressiv und vor allem frühzeitig zu reagieren, um dem Rückraum keinen Raum zu lassen und den gegnerischen Spielfluss zu hemmen.

Bis zum ersten Tor dauert es

Im Angriff sollte schnell kombinierend der Weg durch die Viernheimer Abwehrreihe gefunden werden. Das schnelle Spiel funktionierte auch, es gelangen zunächst jedoch keine erfolgversprechenden Abschlüsse. So fiel der erste Brühler Treffer erst in der achten Minute. In der Anfangsphase gelang es den Gästen, sich besser in Szene zu setzen. Die Folge war eine erste TV-Auszeit nach 14 Minuten beim Stand von 3:6. Die kam zum richtigen Zeitpunkt und die Ansprache war eindeutig: keine Risikopässe, bessere Wurfqualität und schnelleres Rückzugsverhalten. In der Folge drehte sich die faire Partie. Die erste Brühler Führung gab es beim 8:7. Jetzt zeigte sich auch, dass die Gäste mit den quirligen Angreiferinnen mehr Probleme bekamen. Maike Röschel, Maike Renkert und Joceline Tomann im Mittelblock setzten sich schnell und effizient in den Eins-gegen-eins-Situationen durch. Viernheim konnte sich oft nur durch strafwurfverdächtige Fouls helfen, elf Siebenmeter waren die Quittung. Aber die Gäste gaben sich nicht auf, die Brühler Deckung hatte Schwerstarbeit zu verrichten. Zur Halbzeit führte der TVB knapp mit 12:11.

In der zweiten Hälfte zog Brühl das Tempo noch einmal an, was Viernheim nicht sonderlich schmeckte. Deren Abwehr wurde immer mehr auseinandergezogen, weitere TV-Treffer waren jetzt an der Tagesordnung. Die Gäste versuchten durch kurze Deckung zunächst Maike Renkert, dann auch noch Maike Röschel aus dem Spiel zu nehmen. Das misslang, weil jetzt vor allem Lisa Naber und Anja Gross in die Bresche sprangen und den Vorsprung weiter ausbauten. 19:14 hieß es nach 40 Minuten, das war schon mehr als eine Vorentscheidung.

Trainerin Kerstin Siebenlist war mit der Leistung zufrieden. „Die Abwehr stand gut und wir spielten auch schnell nach vorne. Wir haben den Gegnern wenig Luft gelassen, bei besserer Chancenverwertung hätten wir schon früher den Sack zumachen können.“

TV Brühl: Göbel, Zimmermann; Li. Bühn, Gross (5), Henn, Pristl, Renkert (6/5), Naber (5), Kemptner, Maaß (1), Tomann (4), Röschel (6/2), Schneider, Edelmann (2/1). ako