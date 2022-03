Büchner: Ich denke, jetzt sind sie schlagbar

Durch die Abmeldung des ASV Feudenheim III und der DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen II hat der SC Olympia Neulußheim II in der Fußball-Kreisklasse B1 insgesamt vier Punkte verloren. Derzeit muss sich das Team von Trainer Thomas Weisgerber mit dem 13. Rang zufrieden geben. Den jüngsten 5:3-Erfolg gegen den FC Hochstätt Türkspor II konnte der erfahrene Coach selbst nicht miterleben, da er sich in den letzten Tagen in Quarantäne befand.

„Unser Ziel ist es, dass wir uns gegenüber der Hinrunde verbessern, mehr Punkte als in der ersten Saisonhälfte einfahren und Spiele, die wir verloren haben, jetzt ausgeglichen gestalten“, ergreift der Spielausschuss der B-Klassen-Mannschaft Felix Büchner das Wort. Platz zehn, der derzeit in greifbarer Nähe und nur drei Punkte entfernt ist, soll es gerne sein am Saisonende.

Diese drei Punkte will Neulußheim II gleich am Sonntag einfahren, wenn der FV 08 Hockenheim II zu einem kleinen Lokalduell anreist. „Das ist eine sehr gute Truppe, die aber im Winter einige Spieler an die eigene erste Mannschaft abgegeben hat. Ich bin froh, dass wir nicht vor der Winterpause gespielt haben, als sie so einen Lauf hatten. Ich denke, jetzt sind sie schlagbar“, hofft Büchner auf einen guten Ausgang im Aufeinandertreffen mit dem derzeitigen Tabellenachten. Wann Weisgerber wieder mitmischen kann, ist nicht bekannt, dennoch sollen die Früchte der Wintervorbereitung, die er erstmals komplett mit dem Team absolvierte, eingeholt werden. wy

Info: SCOlympia Neulußheim II – FV 08 Hockenheim II, Schwetzingen II – Mannheim, SV Rohrhof II – Brühl III, Oftersheim II – VfL KurpfalzNeckarau II (alle So:, 12.30 Uhr), VfL Hockenheim – TSG Rheinau II (15 Uhr).