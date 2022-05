Bundesliga das Ziel

Der Modus ist neu, die Ziele dennoch groß: Die Kooperationspartner TSG Ketsch und TSG Friesenheim wollen sich für die A-Jugendbundesliga qualifizieren. Der große Vorteil des sogenannten „HLZ Rhein Neckar Pfalz“: Die Spiele an diesem Sonntag gegen die TPSG Frisch Auf Göppingen (Spielbeginn: 12 Uhr) und HC Forchheim (15.20 Uhr) finden vor heimischer Kulisse statt.

Trainer Eyub Erden, der unter anderem in der Vergangenheit auch die Männermannschaft der HG Oftersheim/Schwetzingen coachte, sagte in einer Vereinsmitteilung: „Mit den bisherigen Eindrücken war ich zufrieden – vor allem in Sachen Einstellung, Kampfgeist und Abwehrarbeit. Wir sind noch ganz am Anfang unserer Zusammenarbeit, aber als Trainerteam sind wir überzeugt, dass wir in der Runde unseren Zuschauern viel Freude bereiten können.“

Erste Impressionen gibt es am Sonntag. Der Druck ist groß, denn nur der Gruppenerste qualifiziert sich für die nächste Runde. Dort warten dann Duelle mit den bayerischen Clubs.

Drei überregionale Runden

Hoffnungsvolle Talente stehen im Kader. Lara Frey schnupperte bereits Luft in der 2. Bundesliga. Die Neuzugänge Johanna Werthmann, Lena Stitzel und Charlotte Lohr, die aus Mundenheim an den Altrhein kommen, stehen ebenfalls zur Verfügung. Nur Gianina Bianco ist noch nicht dabei.

Neu ist der überregionale Modus. Dadurch zieht sich die Qualifikation über drei überregionale Runden. Neben den beiden Partien mit Jungbären-Beteiligung trifft ab 13.40 Uhr in der Neurotthalle auch noch Göppingen auf Forchheim.

Zwar nimmt das HLZ erst am 1. Juli offiziell seinen Betrieb auf, die ersten richtungsweisenden Entscheidungen fallen aber schon vorher. Und für die Ketscher und Friesenheimer Verantwortlichen. fred

