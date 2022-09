Bundesliga-Wettkämpfe der Turnstars hautnah in Ketsch erleben

Die Erfolge der deutschen Turnerinnen bei den European Championships liegen erst wenige Tage in der Vergangenheit und dürften bei den Sportfans noch in bester Erinnerungen sein. Die Titelgewinne von Elisabeth Seitz und Emma Malewski im Einzel und die Bronzemedaille der beiden im Team gemeinsam mit Kim Bui, Pauline Schäfer-Betz und Sarah Voss waren absolute Glanzlichter in der deutschen

...