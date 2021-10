Burak Gülmez erzielt das schönste Tor des Tages

Von den Mannschaften aus unserem Verbreitungsgebiet fuhr nur der KSC Schwetzingen einen Sieg ein.

KSC Schw. – Hemsbach 4:0 (2:0)

Der KSC Schwetzingen war klar überlegen und verpasste am Ende aufgrund der Vielzahl an Torchancen ein zweistelliges Ergebnis. Hemsbach versuchte, nur gelegentlich zu kontern, blieb aber weitgehend ungefährlich. Burak Gülmez (8.) und Oguz Ünver (38.) sorgten für die 2:0-Pausenführung. Direkt nach Wiederanpfiff war Sainey Sanneh nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle und markierte das 3:0 (47.). Das schönste Tor des Tages erzielte Gülmez, der den Ball an der Strafraumgrenze annahm und volley in den Winkel jagte (49.).

RW Rheinau – Reilingen 6:1 (4:1)

Reilingen stand tief mit einer Fünferkette, kam aber dennoch nicht in die Zweikämpfe und blieb offensiv zu harmlos. Boban Peric (3.), Alessandro Mormone (16.) und Darnell Hill per Doppelpack (23., 29.) sorgten für die schnelle 4:0-Führung der Rheinauer. Vor der Pause konnte Patrice Bächtel mit einem schönen Abschluss nach doppeltem Doppelpass verkürzen (36.). Nach dem Seitenwechsel nahmen die Rot-Weißen das Tempo raus und trafen nur noch zweimal durch Hill (57.) und Sergio Latorre per Elfmeter (65.).

Ilvesheim – Hockenheim 1:1 (0:0)

Im ersten Durchgang hatte Ilvesheim eine etwas reifere Spielanlage, ohne jedoch daraus Kapital zu schlagen. Sebastian Grafe, die Ausleihe aus der eigenen zweiten Mannschaft, machte seine Sache in der Innenverteidigung sehr gut. Nils Werner hatte die größte FV-Chance des ersten Durchgangs. Nach dem Wechsel war Hockenheim griffig in den Zweikämpfen. Einen tollen Pass von Ömer Kilichan schoss Rico Bieda zur 1:0-Führung ins Ilvesheimer Tor (52.). Kurz vor dem Spielende wurde ein Querschläger, der eigentlich vom Torgehäuse wegflog, vom Ilvesheimer Alptekin Aksoy zum nicht unverdienten 1:1-Ausgleich noch ins Hockenheimer Tor gegrätscht (85.).

Plankstadt – Friedrichsf. 2:2 (1:0)

Von Anfang an zeigte sich den Zuschauern eine zerfahrene Partie. Die Gäste hielten gut dagegen, Torchancen waren Mangelware. Kurz vor der Halbzeit platzte der Knoten für die TSG durch ein Tor von Maurice Uhrig (45.). Auch nach der Halbzeit war das Spielniveau schlecht. Erst spät erhöhte Siar Cakmak auf 2:0 (80.). Durch einen individuellen Fehler kam Friedrichsfeld noch einmal durch Moritz Haller auf 2:1 heran (85.). Mit dem Schlusspfiff erzielten die Germanen durch Tugay Caliskan per Elfmeter gar noch den Ausgleich (90.+3). wy