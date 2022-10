Cammilleri kann’s auch eins höher

Der FV Brühl wurde seiner Favoritenrolle im Spiel der Fußball-Landesliga gegen den SV Treschklingen gerecht und schickte den Tabellenvorletzten mit einer 0:5-Niederlage im Gepäck wieder nach Hause. Brühls Trainer Thorsten Barth reagierte auf die mangelnde Chancenverwertung der letzten Spiele und beorderte Brühls Kreisliga-Torjäger Vittorio Cammilleri in die Startelf der Landesligamannschaft. Eine Maßnahme, die sich als goldrichtig erwies, Cammilleri rechtfertigte seine Aufstellung mit zwei Toren.

Den Torreigen eröffnete Patrick Greulich (6.) – er setzte sich auf halbrechts durch und war mit einem Schuss ins lange Eck erfolgreich. „Die erste Chance war drin, der Führungstreffer tat uns gut“, betonte Barth die Wichtigkeit des frühen Tores. Von Christoph Stenzel in Richtung Tor geschickt, hatte Izzeddine Noura die nächste Möglichkeit, scheiterte aber an SV Keeper Alexander Konrad (10.). „Besser“ machte es Jan Kast, der beim Versuch, vor dem lauernden Greulich zu klären, ins eigene Tor traf (32.). Noch vor dem Halbzeitpfiff hatte Greulich die Chance, setzte den Ball aber am Tor vorbei (38.).

Ruhiger Nachmittag für Schuster

Auch nach Wiederanpfiff war es für Brühls Keeper Mikel Schuster ein ruhiger Nachmittag – er musste nicht einmal ernsthaft eingreifen. Der FVB gab sich mit der bisherigen Torausbeute nicht zufrieden und setzte nach. Die weiteren Angriffsbemühungen wurden in der 58. Minute belohnt: Timo Weber eroberte im Mittelfeld den Ball, Greulich beförderte ihn flach in den Treschklinger Strafraum, wo Cammilleri da stand, wo ein Torjäger zu stehen hat, und schob zum 3:0 ein (58.).

Zehn Minuten später war er erneut erfolgreich. Nach einem Querpass von Nick Johann wurde ein Schuss von Greulich abgewehrt, Cammilleri verwertete den Abpraller zum 4:0 (68.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte David Etzold. Er nutzte eine Flanke per Direktabnahme zum 5:0-Endstand (88.). „Es war ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg, obwohl es kurze Phasen gab, die mir nicht so gefallen haben“, zeigte sich FVB-Coach Thorsten Barth mit dem Auftreten seiner Elf zufrieden.

FVB: Schuster – Glaser, Stenzel, Raab, Cammilleri, Johann, Weber, Morscheid (62. Weiß), Greulich (80. Wihler), Rohm (46. Kerber), Noura (71. Etzold). vm