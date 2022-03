Man muss die Feste eben feiern, wie sie fallen. An ihrem 21. Geburtstag hat sich Cara Reuthal nicht nur mit zwei Punkten beschenkt, sondern ganz nebenbei auch noch die Hauptrolle beim 31:27 (15:13)-Sieg der Kurpfalz-Bären über den TuS Lintfort übernommen. 15 Treffer gingen am Samstagabend auf das Konto der Linkshänderin, die Ketsch wegen ihres Wechsels zu SV Union Halle-Neustadt in der

...