„Chancen von Vielfalt zeigen“: Umgang mit trans, inter und nicht-binären Spielern im Fußball

„Die Landes- und Regionalverbände, aber auch Zuständige an der Basis signalisieren seit Längerem, dass Unsicherheiten herrschen, wie in der Praxis mit trans, inter und nicht binären Spielern umgegangen werden soll. Deshalb begrüßen sie die Einführung einer nationalen, übergreifenden Regelung zum Spielrecht sehr“, lässt sich Sabine Mammitzsch, DFB-Vizepräsidentin für Frauen und Mädchenfußball, zur DFB-Regelung des Spielrechts für trans, inter und nicht-binäre Personen zur Saison 2022/2023 für den Amateurfußball zitieren. Der badische Fußballverband war mit einem Infostand beim „Christopher Street Day“ (CSD) in Mannheim vertreten – wir haben mit Sandra Rixen und Sven Wolf gesprochen, die den Auftritt betreuten.

Sandra Rixen und Sven Wolf sind beim „Christopher Street Day“ in Mannheim mit einem fußballspezifischen Infostand mit dabei. © BFV

Herr Wolf, Sie sind eine der beiden Ansprechpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt beim BfV. Wie war die Resonanz beim CSD auf das Angebot?

Sven Wolf: Wir hatten eine Kooperation mit dem MVD (Mannheimer Volleydolls; Anm. d. Red.), dem größten queeren Sportverein in Mannheim. Mit diesem stehen wir schon länger in Kontakt, genauer gesagt mit dessen Fußballmannschaft, den Quadratekickern. Da kenne ich ein paar Leute, deshalb kam der Kontakt sehr schnell zustande. Wir hatten das schon länger einmal geplant, beim CSD als Badischer Fußballverband teilzunehmen und Flagge zu zeigen. Sandra Rixen und ich waren am Stand des MVD mit dabei und sind dann auch während der Parade mit dem MVDin der Fußgruppe mitgelaufen. Gerade beim MVD ist es sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Am Stand gab es dann ein paar überraschte Blicke, so nach dem Motto: Was macht denn der Badische Fußballverband hier? Das zeigt, dass es mehr als notwendig ist, dass man auch als Fußballverband in der Community Flagge zeigt und auch darüber spricht, was man tut. Wir tun ja auch einiges. Und es gab auch zwei bis drei tiefere Gespräche. Es war unter dem Strich sehr wichtig und ein toller Tag, den wir am Stand des mvd verbringen durften.

Was fällt in das Aufgabengebiet der BFV-Ansprechpersonen?

Wolf: Ganz grundsätzlich wollen wir ansprechbar sein. Ansprechbar für Personen, die es betrifft, also Schwule, Lesben, trans, inter, divers und dergleichen. Aber natürlich auch für Funktionäre und Trainer aus den Vereinen, die auch Fragen dazu haben oder denen sich jemand anvertraut hat und sie wissen nicht weiter. Wir wollen für alle zu diesem Thema ansprechbar sein und mit unseren Lerneinheiten, die wir in bestehende Qualifizierungsformate einbinden, aufklären, sensibilisieren und qualifizieren und vor allen Dingen auch die Chancen von Vielfalt den Personen aus den Vereinen darlegen.

Sandra Rixen: Mit dem Berliner Landesverband gehören wir als BFV zu den Vorreitern, was das Thema angeht. Wir würden gerne zukünftig auch mehr in den Vereinen präsent sein, wenn Bedarf besteht, nicht nur in den Aus- und Fortbildungen. Dafür müssen wir noch mehr kundtun, dass es uns gibt. Unsere Aufgabe ist natürlich auch, dass wir Anfragen beantworten und miteinander absprechen, wie wir was umsetzen können. Und wir selber versuchen uns natürlich auch immer weiterzubilden. Dabei habe ich festgestellt, dass es schon etwas Besonderes ist, dass es uns im Fußball als Ansprechpersonen gibt.

Warum ist es wichtig, neben der männlichen Ansprechperson auch eine weibliche zu haben?

Rixen: Um jede Zielgruppe erreichen zu können. Manche fühlen sich wohler mit Männern zu sprechen, andere mit Frauen. Hier gibt es keine klaren Grenzen.

Was war Ihre Motivation, sich als Ansprechperson zu melden?

Rixen: Ich war vor einigen Jahren im Frauenbündnis in Pforzheim aktiv und habe mich mit Themen wie Gleichstellung befasst. Ich selbst habe mit 14 angefangen, Fußball zu spielen und war von 2016 bis 2021 selbst auch Trainerin verschiedener Junioren-Mannschaften. Mit 19 entdeckte ich, dass ich lesbisch bin und ich habe daraus nie ein Geheimnis gemacht. Ich habe in verschiedenen Frauenmannschaften meistens gute Erfahrungen gemacht. Es gab jedoch auch den Fall, dass ich mit meiner Partnerin beim Spiel war und hinter unseren Rücken geredet wurde. Ich war traurig, hatte ich doch unter Frauen mehr Toleranz erwartet. Heute ist mir bewusst, dass ich besser darüber gesprochen hätte, aber ich war damals eben überzeugt von mir und habe mir nichts anmerken lassen. Doch nicht jeder ist so selbstbewusst und stark und braucht nun vielleicht unsere Unterstützung. Es muss sich ja nicht immer erst ins Extreme entwickeln, bevor wir handeln. Heutzutage bin ich zwar noch derselbe Mensch, doch auch mich haben die letzten Jahre geprägt und ich betrachte Themen wie Toleranz, Gleichberechtigung sensibler, denn in unserer Welt, wo Diskriminierung und Benachteiligung von Minderheiten immer noch offene Wege gehen können, sehe ich mich in der Verantwortung, andere Wege aufzuzeigen. Auch in den verschiedenen männlichen Jugenden habe ich als Trainerin einiges beobachten und mitnehmen können. Die Sprache unter den Kids ist so enorm wichtig, denn sie gehört auch zur Bildung mit dazu und diese benötigen wir, um uns in der Gesellschaft offen und ehrlich begegnen zu können. Ich möchte zusammen mit meinem Kollegen Sven Wolf an alle Trainer appellieren, bei ihren Kids im Training oder beim Spiel darauf zu achten, wie sie miteinander umgehen oder bei notwendiger Unterstützung sich auch bei uns zu melden. Dazu ist es ebenso interessant und relevant, sich auch mal unter den Kollegen zu dem Thema auszutauschen, auch wir Erwachsene können noch dazulernen. Mir geht es um die Sensibilität im Umgang miteinander. Zusammen können wir für den Sport und die Gesellschaft ein Vorbild sein.

„Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Fußball“ ist auch Thema in der Trainerausbildung beim BFV. Es ist der einzige Landesverband in Deutschland, der die Übungsleiter mit dem Thema konfrontiert. Wie sieht das konkret aus?

Wolf: Wir sind mit dem Thema schon seit 2017 bei den Jugendmanagern in der Grundausbildung und seit zwei Jahren auch in der Trainerlizenzfortbildung. Wir führen ganz grob in das Thema ein und schauen den Film „Zwei Gesichter“. Es geht um einen A-Jugend-Bundesliga-Spieler, der kurz vor seinem Coming-Out steht. Der Film zeigt, welche Herausforderungen und Probleme dies alles im täglichen Umgang mit Freunden und dem Fußballumfeld mit sich bringt und wie Mitspieler und Trainer damit umgehen. Der Film sensibilisiert und zeigt den Teilnehmenden, dass es überhaupt ein Thema im Fußball ist. Danach entsteht meist eine tolle Diskussion und wir zeigen zudem auf, was Vereine tun und wo wir als Verband unterstützen können. Alle Leute gehen nach den zwei Lerneinheiten Sensibilisierung und Austausch raus und sagen, ich habe was mitgenommen und kann das Thema zukünftig mitdenken. Wir sagen auch immer: Achtet auf die Sprache und greift auch einmal im Training ein oder wenn Eltern oder Spieler etwas reinrufen, was sich nicht gehört. Wir berühren die Synapsen an den Stellen, wo vielleicht bei dem Thema bisher weggehört wurde. Alle Menschen sollen am Fußball teilhaben können. Spieler mit dem Personenstand „divers“ oder „ohne Angaben“ und Spieler, die ihr Geschlecht angleichen lassen, können künftig selbst die Entscheidung treffen, ob ihnen die Spielberechtigung für ein Frauen- oder Männerteam erteilt werden soll.

Hat der BFV zur neuen Saison schon Spielrechte nach der neuen Regelung für trans-, inter- und nicht binäre Personen erteilt?

Wolf: Aktuell gab es noch keine neuen Anfragen in diese Richtung. Was wir aber gemacht haben war, dass wir uns die Anfragen aus der Vergangenheit angeschaut haben. Hier haben wir die Vereine auf das neue Spielrecht hingewiesen und darum gebeten, wenn noch Redebedarf besteht, wir jederzeit offen sind für ein Gespräch. Wir sehen uns auf jeden Fall bestens gerüstet, wenn entsprechende Anfragen an uns gerichtet werden.

Wie wird so eine Spielrechterteilung durch den BFV konkret umgesetzt? Wie läuft das ab? Wer ist Ansprechperson?

Wolf: Sandra Rixen und ich sind gleichzeitig auch die so genannten Vertrauenspersonen, die die neue DFB-Spielordnung hier vorsieht. Das heißt, wenn eine Anfrage reinkommt, egal, wo sie zuerst landet, bei der Passstelle, beim Staffelleiter oder sonstwo, werden diese Anfragen erst einmal an uns Vertrauenspersonen weitergeleitet. Zunächst steht dann ein vertrauensvolles Gespräch mit der Person an, die das Spielrecht beantragt. Und wenn das alles soweit passt, dann unterstützen wir bei der Antragsstellung, wofür es ein Formular wie bei jeder anderen Spielrechtserteilung auch gibt. Dies wird dann ausgefüllt und an die Passstelle weitergeleitet, die im dritten Schritt das Spielrecht erteilt.

Zum Thema trans: Ein Teil der medizinischen Behandlung bei der Angleichung an das gefühlte Geschlecht kann die Behandlung mit gegengeschlechtlichen Hormonen sein. Einige Hormone fallen unter die Dopingsubstanzen. Wie geht der Verband mit dieser Problematik in Bezug auf das Thema Leistungsvorteile um?

Wolf: Dieses Spielrecht konnte ja nicht von heute auf morgen ausgearbeitet werden, sondern es war ein Prozess, der über mehrere Jahre lief. Spätestens als es dann um die konkrete Umsetzung ging, war die Nada (Nationale Antidoping-Agentur; Anm. d. Red.) mit im Boot. Diese gab grünes Licht, dass Medikamente, die für eine Transition eingenommen werden müssen, im Amateurfußball nicht dopingrelevant sind. Der Berliner Fußballverband hat als erster Landesverband 2019 eine entsprechende Regel eingeführt und erfolgreich in die Praxis umgesetzt. Die Erfahrung ist, dass die Wettbewerbsintegrität nicht gefährdet wird. Alle Menschen haben unterschiedliche körperliche Stärken und Fähigkeiten, die nur gemeinsam im Team zum Erfolg führen – unabhängig vom Geschlecht.

Wie sieht es mit dem Spielrecht für trans, inter und nicht-binäre Personen in den Jugendklassen aus? Wie wird das gehandhabt?

Wolf: Hier gilt die DFB-Jugendordnung und in dieser ist das gleiche Spielrecht auch übernommen worden, wobei man sagen muss, dass dies ja generell nur für die Amateurklassen gilt. Das sind die Klassen, in der die Landes- und Regionalverbände die Hoheit haben, also zum Beispiel bei den Herren bis zur Regionalliga und bei der A-Jugend bis zur Klasse unterhalb der Bundesliga. Der einzige Unterschied, den es bei Jugendlichen noch gibt, ist, dass es bei Minderjährigen der Zustimmung der Eltern bedarf, um das Spielrecht zu beantragen.

Der Berliner Landesverband hat als erster 2019 das neue Spielrecht in die Praxis umgesetzt. Wissen Sie, wie die Erfahrungen dort sind? Kann der BFV beim Umgang mit dem neuen Spielrecht profitieren?

Wolf: Die genauen Einzelerfahrungen vom Berliner Landesverband kenne ich jetzt nicht, aber ich bin im regelmäßigen Austausch mit Christian Rudolph, einer der beiden Ansprechpartner dort. Er ist im Übrigen auch für die bundesweite DFB-Anlaufstelle in Kooperation mit dem LSVD (Lesben- und Schwulenverband in Deutschland; Anm. d. Red.) zuständig. In Berlin ist das neue Spielrecht sehr gut angenommen worden. Sie haben mit ihrer Regelung zudem die Grundlage geschaffen, für das nun bundesweit verankerte Spielrecht. Es ist einfacher für die Passstelle und vor allem für die Spielerinnen und Spieler, die jetzt entweder ohne Probleme weiterspielen oder neu anfangen können. Das sie davon profitieren, ist dabei erst einmal das Wichtigste. In Berlin ist damals deshalb die Regelung entstanden, weil eine Transperson vor dem Sportgericht stand und die Wertung eines Spieles angefochten wurde. So etwas darf überhaupt nicht passieren. Transpersonen machen schon genug mit während ihrer Transition, sind oftmals Blicken und Diskriminierungen ausgesetzt. Und dann sollte es wenigstens im Sport, der den Leuten Kraft und Halt gibt, so einfach wie möglich sein, seinem Hobby nachzugehen. Ich glaube, dass die Passstellen in allen 21 Landesverbänden sehr froh sind, dass es jetzt eine klare Regelung gibt und das Spielrecht für alle Menschen jetzt einfach umgesetzt werden kann.

Trans-, inter und nicht binäre Personen können nur in den Amateurligen in der von ihnen gewünschten Mannschaft spielen, wenn sie das wollen. Wie sieht es mit Regelungen in den Profiklassen aus?

Wolf: Das Problem ist, dass wir in den bundesweiten Profiligen, die vom DFB und DFL organisiert werden, oft auch internationale Überschneidungen haben. Und da die FIFA noch keine solche Regelung hat, sich aber auf die Fahnen geschrieben hat, dieses Thema anzugehen, kann das neue Spielrecht im Moment nur in den Amateurklassen greifen.

Was ist in Zukunft wichtig, dass Fußball tolerant, offen und gleichberechtigt gespielt werden kann?

Rixen: Es ist sehr wichtig, dass wir die Chancen von Vielfalt aufzeigen und somit mehr Diversität im Fußball erreichen. Ebenso müssen veraltete Strukturen aufgebrochen werden, damit eine Wohlfühlatmosphäre für alle entstehen kann. Außerdem ist es notwendig, dass wir sensibler mit Sprache umgehen, die Kommunikation miteinander im Fußball-Umfeld hinterfragen und da, wo es angebracht ist, korrigieren. Eine inklusive Sprache ebnet den Weg, sodass schon die Kleinen davon lernen und es in ihrer Entwicklung mittragen können. Dazu wäre es ein Wunsch, dass es in allen Landesverbänden Ansprechpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gibt und diese ihr Wissen, Know-how und Ihre Erfahrung mit einbringen können. Wir als Ansprechpersonen des BFV werden in Zukunft auf jeden Fall das weiter machen, was wir sowieso schon tun: Sensibilisieren, qualifizieren, ansprechbar sein, Chancen aufzeigen und Wissen vermitteln.