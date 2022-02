Chancenlos gegen Bundesligaspielerin

Die Hoffnungen auf einen Punktgewinn erfüllten sich nicht. Mit 2:8 beim ESV Weil II musste der TTC Ketsch in der Tischtennis-Oberliga der Frauen die vierte Niederlage in Folge hinnehmen und gerät immer mehr in Abstiegsgefahr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wenn man auf die Aufstellung von Weil II schaut, wird das Ergebnis klar“, ärgerte sich Jasmina Simon. Die Südbadenerinnen traten nämlich mit Vivien Scholz an, die sonst im Bundesligateam von Weil spielt. Da deren Spiel kurzfristig ausgefallen war, konnte sie in der „Zweiten“ mitwirken. In der fünfthöchsten Liga ist Scholz, die international für Luxemburg spielt, logischerweise kaum zu bezwingen.

Es bleibt nur staunen

„Ich kam mir gegen sie vor, als hätte ich zum gefühlt ersten Mal einen Schläger in der Hand“, konnte Jasmina Simon ob der Stärke von Scholz nur staunen. Immerhin waren beim 6:11, 4:11 und 4:11 ein paar gute Ballwechsel dabei. Ohne Scholz hätte Ketsch vermutlich eine Chance auf einen Punktgewinn gehabt, so war dies schlicht unmöglich. Auch Melanie Berger verlor gegen Scholz 0:3. Berger steckt in einem Formtief, was sich gegen Janine Ebner zeigte (8:11, 7:11, 1:11). In der Hinrunde, in der sie Ebner noch glatt 3:0 schlagen konnte, hatte sie noch eine Einzelbilanz von 11:5, nun steht sie bei 0:6.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Simon ging gegen Ebner in den fünften Satz, wo sie mit 9:11 unterlag. Auch sie hatte in der Vorrunde dieses Duell noch für sich entschieden.

Beste Ketscher Spielerin war Vanessa Moch, die sich immer besser entwickelt. Sie drehte gegen Alicia Lange einen 0:2-Rückstand noch um und siegte auch gegen Janina Giarrusso 3:1. Ersatzspielerin Tanja Maurer gewann gegen Lange ihren ersten Satz in der Oberliga. Mit Simon hatte sie im Doppel eine gute Leistung gezeigt und ebenfalls einen Satz gewonnen.