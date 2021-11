Coach Pilato warnt vor dem Vierten

Viele – außer natürlich die Brühler Fußballer selbst – warten in der Kreisklasse A1 auf einen Ausrutscher des Tabellenführers FV Brühl II. Dieser zieht aber unaufhörlich sowie mit einer fast schon meisterhaften Souveränität seine Kreise und eilt von Erfolg zu Erfolg. Unbestritten ist, dass die Mannschaft von Trainer Pasquale Pilato ihre Punkte zumeist demonstrativ mit einem Torfeuerwerk und hochverdient einfährt.

Vier Punkte dahinter hat es sich die SG Oftersheim bequem gemacht und marschiert ebenfalls durch die Spielzeit. „Wir wissen, dass in der Tabelle drei Mannschaften direkt hintendran stehen. Wir wollen aber in jedes Spiel gehen und keinen Gedanken an die Tabelle verschenken“, verrät Pilato das derzeitige Erfolgsrezept. Doch dem Neu-Coach des Spitzenreiters ist auch nicht verborgen geblieben, dass der FV 1918 Brühl II für jeden Ligagegner als Motivationsspritze fungiert. „Man merkt schon, dass die Mannschaften gegen uns noch mal eine Schippe drauflegen. Jeder will der Erste sein, der den Tabellenführer schlägt“, hat Pilato festgestellt. „Wir müssen aber weiter fokussiert bleiben und konzentriert auf den Platz gehen, um unsere Leistung abzurufen.“

Hervorragender Kader

Brühls Offensivspieler Nico Reffert will weiter ungeschlagen bleiben. © Fischer

Gegen die TSG Rheinau wird das auch zwingend erforderlich sein, denn die Mannheimer sind ebenfalls in die Runde gestartet, um der A-Klasse den Rücken zu kehren. Die Rheinauer stehen auf Rang vier und weisen bereits neun Zähler Rückstand auf Brühl II auf. Mit einem Heimsieg könnte die Pilato-Elf einen Kontrahenten vermutlich bereits vorentscheidend distanzieren. Doch der FV-Trainer warnt: „Die TSG hat einen hervorragenden Kader.“ Ob Torjäger Vittorio Cammilleri, der schon 21 Mal geknipst hat, nach seinem Ausflug in das Landesliga-Team wieder dabei ist, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Eins ist jedoch auch unabhängig davon klar: Es ist ein torreiches Spiel zu erwarten. In den Spielen der Brühler ertönt im Schnitt 6,5-mal die Torsirene, bei der TSG Rheinau wird genau fünfmal pro Partie gejubelt.

Die beiden zuletzt erfolgreichen Teams Ketsch II und Neulußheim treffen am Sonntag direkt aufeinander. Einen neuen Anlauf, den zweiten Saisonsieg einzufahren, startet Altlußheim gegen Bosna Mannheim. Von der Papierform her Pflichtaufgaben haben Oftersheim (gegen den TSV Neckarau II) und Rohrhof (gegen die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen) zu erfüllen. Badenia Hirschacker tritt unterdessen zum SV 98/ 07 Seckenheim an.

Info: Spvgg 06 Ketsch II – SC Olympia Neulußheim (Sonntag, 12 Uhr), FV 1918 Brühl II – SG Oftersheim (12.30 Uhr), SV Altlußheim – FK Bosna Mannheim, SG Oftersheim – TSV Neckarau II, SV Rohrhof – DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen (alle 14.30 Uhr)