Couragierte Rumpftruppe

Mit einem vor allem in der ersten Hälfte und bis lange in den zweiten Spielabschnitt couragierten Leistung wartete das dezimierte Handball-Badenliga-Team der HSG St. Leon/Reilingen am Sonntag auf und brachte Tabellenführer SG Heidelsheim/Helmsheim bei der zu hoch ausgefallenen 20:26-Niederlage teilweise in arge Bedrängnis. Über weite Strecken der Begegnung war kein Unterschied zwischen dem Tabellenführer und der HSG zu sehen. Im Gegenteil, die Gastgeber waren vor allem in der ersten Halbzeit ein ebenbürtiger Gegner.

HSG-Trainer Martin Schnetz war vor dem Spiel skeptisch: „Wir hatten acht Infizierte und jetzt kamen noch zwei weitere hinzu, die nicht einsatzfähig sind und wir hatten vor dem Spiel nur eine Trainingseinheit. Und ausgerechnet jetzt spielen wir gegen die spielstärkste Mannschaft. Wir haben uns taktisch so gut es ging vorbereitet. Aber die Terminierung mit vier Spielen in acht Tagen ist unmöglich.“ Und die vorgegebene Taktik ging auch großteils auf. Das HSG-Team zeigte sich diszipliniert und hätte mit dieser Leistung einen Punkt verdient gehabt. In der Schlussphase machten sich der Kräfteverschleiß und die dünn besetzte Auswechselbank bemerkbar. Technische Fehler und Nachlässigkeiten seitens der HSG schlichen sich ein und die Gäste nutzten dies konsequent aus..

HSG-Trainer Schnetz war zufrieden: „Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf. Sie bot in dieser Zusammensetzung eine recht ordentliche Leistung. Mit etwas Glück wäre mehr drin gewesen. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Spiel am Dienstag gegen die SG Stutensee/Weingarten.“ Diese für die HSG äußerst wichtige Partie gegen die SG Stutensee/Weingarten findet um 20.30 Uhr in der Fritz-Mannherz-Halle Reilingen statt. Hier gilt es für das HSG-Team Punkte zu sammeln, um sich eine gute Ausgangsposition für die K.o.-Runde zu verschaffen.

HSG: Unser, Winter; Rausch (2), Bikowski (1), Hufnagel (1), Antl (1), Benetti Y. (1), Barth, Benetti M. (2), Frank (5), Meyer (6/1), Bahr (1). krau