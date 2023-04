D-Jugend des TV Brühl feiert Meisterschaft

TV Brühl: weibliche D-Jugend feiert Meisterschaft Nach Jahren der sportlichen Bedeutungslosigkeit auf breiter Front im Jugendbereich gab es endlich wieder einen Grund zu ausgiebigen Freudentänzen auf dem Parkett. Dies gelang der weiblichen D-Jugend des Turnvereins in eindrucksvoller Manier. In der 2. Bezirksliga angesiedelt gingen die Brühlerinnen nicht nur einfach als Sieger über die Ziellinie, vielmehr schafften sie das ohne einen einzigen Minuspunkt. Sie gewannen sämtliche Spiele überzeugend und das natürlich völlig verdient. Neben den hervorragenden Leistungen der Mädels hatten auch Trainer Sascha Rohr und Co-Trainerin Karolin Old einen nicht unerheblichen Anteil am durchschlagenden Erfolg der Truppe. Die Meisterschaft der TV-Mädchen paßt übrigens auch prima in die diesjährigen Jubiläumsfeierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Handballabteilung des TV Brühl. Bild: ako

