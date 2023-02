Schade: Für die Academics Heidelberg war beim Play-off-Kandidaten BG Göttingen in der Basketball-Bundesliga mehr möglich. Die „Veilchen“ gewannen 87:81 (17:24, 24:14, 24:18, 22:25) und katapultierten sich auf den fünften Platz in der Tabelle. Vor 3700 Zuschauern in der ausverkauften Lokhalle leisteten sich die Academics zu viele Schwankungen und kleinere Unzulänglichkeiten. Entscheidend war am

...