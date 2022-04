Dämpfer für Eppelheim II

Die SpG ASV/ DJK Eppelheim II hat in der Fußball-Kreisklasse B einen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen den TSV Handschuhsheim unterlag die Elf von Trainer Rene Rehberger mit 0:3.

Eppelheim II startete gut, allerdings gab es lange Zeit auf beiden Seiten keine Torchancen zu verzeichnen. In der 35. Minute näherten sich die Gäste dem Ziel an: Nach einer Flanke von der rechten Seite kam Lukas Kiefer an den Ball und schob ihn zum 0:1 ein. Noch vor dem Seitenwechsel musste die SpG ASV/ DJK Eppelheim II die nächste Kröte schlucken. Nach einem Ballverlust in der Zentrale schaltete Handschuhsheim schneller und und Manuel Mastel schoss flach zum 0:2 ein (43.). Mit dem 0:3 (67.) durch Mastel, der nach einem Eckball völlig freistehend am zweiten Pfosten einköpfen konnte, war die Partie entschieden.

Handschuhsheim hatte danach sogar noch ein paar Gelegenheiten, um das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Erst gegen Ende des Spiels kam auch Eppelheim II zu Chancen, doch an diesem rabenschwarzen Tag reichte es für die Gastgeber nicht mehr zu einem Erfolgserlebnis. wy

