Nach den jüngsten Lockerungen der Ministerkonferenz rüsten sich die Fußballvereine ganz langsam und behutsam wieder für die Rückkehr auf den Fußballplatz. Ob die Saison 2020/21 noch fortgesetzt wird, ist derweil noch offen. Der SV Rohrhof, derzeit Tabellenzweiter in der Kreisklasse A1, hat die Planungen für die nächste Saison ligaunabhängig bereits vorangetrieben und präsentierte zuletzt fünf Neuzugänge (wir berichteten).

Abteilungsleiter Daniel Hahn erzählt über die Pläne des 100-Jahr-Jubilars und dass der Aufstieg ein Kann, aber kein Muss ist.

Daniel Hahn vom SV Rohrhof glaubt nicht mehr an eine Fortsetzung der Spielrunde. Er ist fürs Abbrechen. © Nowey

Herr Hahn, die jüngsten Personalien des SV Rohrhof hören sich nach einem klaren Angriff auf die Kreisliga an, oder?

Daniel Hahn: Eher nicht. Zuerst einmal geht es darum, dass sich der neue Trainer Andrés Medina López, der ab Juli antritt, etabliert und eine stabile Mannschaft formt. Dadurch, dass wir in den letzten Jahren immer wieder Ausfälle und Abgänge kompensieren mussten, wollten wir den Kader auch breiter aufstellen. Unser Bestreben der letzten Jahre, den Kader zu verjüngen, führen wir weiter fort. Klar ist, dass wir uns Ziele setzen und gewinnen wollen, aber wir werden als Verein nicht die Vorgabe ausrufen, aufsteigen zu müssen. Ziel ist es, unter den ersten fünf zu landen, auf Sicht wollen wir aber schon gerne wieder in die höchste Mannheimer Kreisliga.

Wie stehen Sie persönlich zu einer Fortsetzung der nun bereits seit fast viereinhalb Monaten unterbrochenen Saison?

Hahn: Im Moment will ich nur noch, dass Fußball gespielt wird, egal ob in einem Ligabetrieb oder durch Freundschaftsspiele. Wichtig ist, die Spieler, ob jung oder alt, wieder zu bespaßen, wieder rauszukommen unter Leute. Wir sind in der Liga zwar Zweiter, aber ich glaube nicht mehr an eine Fortsetzung, da das ein straffes Programm hervorrufen würde. Ich persönlich würde dahingehen, zu sagen, dass man abbrechen sollte.

Insbesondere bei euch würde der Restart mit einem Spiel gegen DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen den Aufstiegskampf von null auf hundert hervorbeschwören, korrekt?

Hahn: Richtig. Und ich denke, dass das Verletzungsrisiko bei einer kurzen Vorbereitung riesig ist. Klar haben wir den Spielern nahegelegt, sich selbst fit zu halten, aber nach einer so langen Pause kann man keinem einen Vorwurf machen, wenn die Motivation für die Läufe ohne Ball sinkt. Das kann man in drei Wochen Vorbereitung nicht hinbiegen. Man sollte eher in einen intensiven Vorbereitungsspielmodus für die Saison 2021/22 einsteigen.

Die jüngsten Beschlüsse erlauben erste Trainingsinhalte. Wann kehrt ihr auf den Platz zurück?

Hahn: Ich stehe dazu gerade in regen Kontakt mit dem Vorstand und dieser wiederum mit der Gemeinde. Die Jugend scharrt schon mit den Hufen und ich kann mir vorstellen, dass wir noch in dieser Woche grünes Licht bekommen. Wichtig ist, die Voraussetzungen und Bedingungen abzuwarten und die Hygieneauflagen zu erfüllen.

Daniel Katsch verlässt euch am Saisonende auf eigenen Wunsch. Was hinterlässt er nach fünf Jahren als Spieler und Trainer?

Hahn: Daniel hat bei uns sehr gute Arbeit geleistet, ich kann in keinster Weise ein schlechtes Wort über ihn sagen. Wir haben uns jahrelang eng ausgetauscht und es lief alles anständig ab. Ich habe ihm angemerkt, dass es Zeit war, dass er sich nach etwas Neuem umschaut. Gemäß seiner Ausbildung, für die er derzeit die DFB-Jugend-Elite-Lizenz ablegt, war für ihn der nächste Schritt klar. Mit Daniel war es immer ein super Miteinander und wir werden auf jeden Fall weiterhin in Kontakt bleiben.

Spürt ihr hinsichtlich eures 100-Jahr-Jubiläums schon eine konkretere Aufmerksamkeit im Umfeld?

ahn: Unser Vorsitzender Hans Hufnagel hat ein Jubiläumskomitee gegründet, das sich mehrmals monatlich austauscht. Derzeit ist alles noch schwer zu planen. Fest steht allerdings das Datum. Am 25.September planen wir einen Festakt und für mich als Fußball-Abteilungsleiter wäre es natürlich schön, wenn wir einen sportlich großen Gegner präsentieren könnten.