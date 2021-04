Daniel Hideg pausiert – und bleibt

Am vorletzten Wochenende musste Handball-Zweitligist ThSV Eisenach mit dem Hockenheimer Daniel Hideg eine unfreiwillige Pause einlegen, weil sein planmäßiger Gegner TV Großwallstadt mit den früheren Akteuren von Drittligist HG Oftersheim/Schwetzingen und Hideg-Mannschaftskameraden, Tom Jansen und Lino Messerschmidt, wegen eines positiven Corona-Tests für 14 Tage in Quarantäne geschickt wurde. Aber jetzt hat es auch die Thüringer gleich mit mehreren Fällen erwischt. Ihre Zwangspause wurde verlängert, die für letzten Samstag vorgesehene Partie beim Wilhelmshavener HV wurde abgesetzt. Die dritte ausgefallene Partie in Folge.

Bislang alle symptomfrei

„Bisher sind aber alle symptomfrei“, berichtet Hideg, „also alles gut soweit“. Überhaupt gefällt es ihm in Eisenach sehr. Aber den ThSV-Verantwortlichen gefallen scheinbar auch die Darbietungen des 24-jährigen Kurpfälzers, der kurz vor Weihnachten in Eisenach aufschlug. „Sportlich sind wir mittlerweile auch auf einem guten Weg. Deswegen bleib ich jetzt auch noch zwei Jahre hier. Mir war es durch die Corona-Maßnahmen noch nicht vergönnt, vor einer vollen Werner-Aßmann-Halle aufzulaufen, in dieses besondere Flair einzutauchen, das möchte ich natürlich erleben.“

„Daniel Hideg hat sich nach einer schweren Verletzung gut zurückgekämpft, sich sportlich und menschlich hervorragend integriert“, erklärt Rene Witte, Manager des ThSV Eisenach, die Gründe für die Vertragsverlängerung. mj