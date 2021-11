Das verspricht ein ganz heißes Derby zu werden. Wenn am Samstag um 17.30 Uhr der TTC Hockenheim (7:3 Punkte) und die TTG EK Oftersheim (11:3 Punkte) in der Gymnasiumhalle aufeinandertreffen, dann ist das auch das Duell der ungeschlagenen Spitzenspieler in der Tischtennis-Verbandsklasse Nord. Daniel Dörsam hat eine Einzelbilanz von 6:0, Stefan Berlinghof bei zwei Spielen mehr eine von 14:0.

