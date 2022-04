Das Gedränge ist wieder einmal groß

Wie in Vor-Corona-Zeiten werden dieses Jahr wieder zu dieser Zeit die Vorbereitungen zu den Qualifikationen auf allen handballerischen Jugendebenen getroffen. So stehen bereits (nach öffentlicher, aber virtueller Auslosung, wie Handball-BW verkündete) die Gruppeneinteilungen für die männlichen wie weiblichen Aspiranten zu den Bundesligen (JBLH) und Baden-Württemberg-Oberligen (BWOL) fest. Und der Andrang ist wieder einmal ziemlich groß. Aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung gehen ausschließlich die TSG Ketsch (Mädchen) und die HG Oftersheim/Schwetzingen (Jungen) ins Rennen um die höheren Spielklassen.

Dabei gilt es zu beachten, dass sowohl die männliche A-Jugend der HG Oftersheim/Schwetzingen sowie FA Göppingen beide noch die Chance haben, sich über die Pokalrunde der JBLH zu qualifizieren, Göppingen zudem über die deutsche Meisterschaft der B-Jugend. Hier sind die Gruppenersten aus den fünf Qualifikationsstaffeln direkt für die BWOL qualifiziert. Die Gruppenzweiten spielen am zweiten Qualiwochenende eine Rangfolge aus.

Komplizierter Modus

Dann gilt es abzuwarten, wie viele Mannschaften aus der JBLH-Qualifikation, die erstmals direkt verbandsübergreifend ausgespielt wird, in die BWOL zurückkommen. Dort, in der JBLH-Qualifikation werden sowohl Direktplätze als auch Teilnahmeberechtigungen für die bundesweite Endausscheidung vergeben. Die genauen Durchführungsbestimmungen sind allerdings noch nicht verfügbar.

In der B-Jugend qualifizieren sich jeweils die Erst- und Zweitplatzierten einer jeden Gruppe für die BWOL. Die Handballerinnen des SVS Kornwestheim und des TV Nellingen haben zudem durch ihre Teilnahme an der deutschen Meisterschaft einen Festplatz. Somit spielen in der Saison 2022/2023 zehn Mannschaften in der BWOL. Im männlichen Bereich haben sich Göppingen und die Rhein-Neckar-Löwen einen Festplatz gesichert. Somit spielen auch hier zehn Teams.

Termine noch nicht klar

In der weiblichen A-Jugend qualifizieren sich ebenfalls die Erst- und Zweitplatzierten aus jeder Gruppe für die BWOL, in der in der Hallenrunde 2022/2023 dann acht Vereine spielen werden. Austragungsorte und Spieltermine zur Qualifikation werden noch festgelegt.