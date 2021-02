Schon einmal hatte sich Manuel Scherz vom Fußball im Verein verabschiedet. Verletzungspech hatte den seinerzeit ambitionierten Nachwuchsfußballer dazu verleitet, dem runden Leder abzuschwören und sich eher der Fitness-Schiene zuzuwenden.

Zur Person: Manuel Scherz Manuel Scherz wurde am 3. Oktober 1999 geboren. In der Jugend spielte er beim FV 08 Hockenheim, SV 98 Schwetzingen und beim VfL Kurpfalz Neckarau. Der VfL war auch seine erste Seniorenstation. Im Januar 2019 wechselte er nach Oftersheim. In dieser Saison absolvierte er nur das erste Rundenspiel, musste da aber nach 70 Minuten vom Feld. wy

Dass er diese Entscheidung revidiert hat, darüber ist man insbesondere bei der SG Oftersheim, der er sich im Januar 1999 angeschlossen hat, sehr froh. „Er ist einer der besten Innenverteidiger der Liga. Er hat Führungsqualitäten und ist sehr torgefährlich, wie man im letzten Jahr an seinen neun Toren gesehen hat“, lobt ihn sein derzeitiger Trainer Julian Niggl-Bormeth. „Zudem gibt er alles und ist hochmotiviert.“

In der vergangenen Saison war Scherz der Dauerbrenner bei den Hardtwäldern und absolvierte alle Partien. Lediglich eine Auswechslung verhinderte bei ihm die volle Minuten-Ausbeute. Dass er nun erneut zu einer Fußballpause gezwungen ist, liegt allerdings an keiner Verletzung und auch nicht am Abgang der Lust am Fußball. Durch die Corona-Pandemie liegt der Amateurfußball seit November auf Eis, eine Rückkehr in den Trainings- und Spielbetrieb scheint noch nicht absehbar.

„Im Dezember hatte ich noch auf Auf- und Abstiegsrunden gehofft – hierbei mit der Hoffnung, dass wir uns mit einer verletzungsfreien Truppe in die obere Tabellenhälfte spielen können“, verriet der 21-Jährige. „Mittlerweile kann ich mir leider nicht vorstellen, dass es allzu schnell weiter geht.“ Möglich scheint für ihn höchstens, die Vorrunde noch zu Ende zu spielen.

Doch um wieder in den Spielbetrieb einzusteigen, benötigen die Mannschaften im Kreis Vorlaufzeit und eine neue Vorbereitung. Das individuelle Fithalten der Spieler ist die Basis dafür, wieder in den Trainingsbetrieb einzusteigen, für das nach Scherz die SG Oftersheim ideale Voraussetzungen bietet. „Ich muss sagen, dass die SGO einen großen Einfluss darauf nimmt, dass wir Spieler uns überhaupt fit halten. Momentan haben wir zweimal pro Woche Online-Training, in denen wir Stabilisationsübungen machen, was eben vor allem Spielern, die mit einer Verletzung in die Pause gegangen sind, hilft, um wieder Muskeln aufzubauen“, erklärt der Hockenheimer.

Motivation nimmt ab

Hinzu kommt, dass er mindestens einmal pro Woche laufen geht. Seine gewohnte Laufstrecke führt am Hockenheimring in den Wald und sieht einen gut acht Kilometer langen Rundweg vor, den er in 40 Minuten bewältigt. Einen zweiten Laufparcours bestreitet er abends mit Stirnlampe über die Felder. Somit erfüllt er die von den Trainern vorgeschlagene Kilometer-Vorgabe, die in einem bestimmt Zeitraum absolviert sein soll.

Doch Scherz macht keinen Hehl daraus, dass er das Gefühl des runden Leders am Fuß vermisst. „Wie auch beim ersten Lockdown war ich am Anfang leider viel motivierter, als ich es jetzt bin. Man merkt von Monat zu Monat, wie die Kilometer langsam weniger werden“, gesteht der 21-Jährige. „Das liegt einfach daran, dass ich am Joggen mit der Zeit die Lust verliere. Ich renne halt lieber mit dem Ball.“

Wie ihm wird es vermutlich einigen Spielern in der Region gehen. Von daher spricht er vermutlich allen aus der Seele, wenn er sagt: „Das Beste wäre einfach, wenn man wieder wie gewohnt auf dem Platz stehen könnte und sich nicht beim Joggen auf Zeit quälen muss.“