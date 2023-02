Während das Handball-Geschehen über die Faschingstage weitgehend verharrt, sind unter anderen die A-Jugend-Bundesligaspieler der HG Oftersheim/Schwetzingen in der Bundesliga-Meisterrunde gefordert. In einer verlegten Partie beim TSV Bayer Dormagen wollen sie an diesem Samstag, 18. Februar, ab 16 Uhr versuchen, ihr Punktekonto wieder auszugleichen.

Die Rheinländer stehen im Klassement

...