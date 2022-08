Das Runde muss ins Eckige – aber bis es klingelt

Jessica Bahr hat schon recht: Ein richtiges Gespür für Goalball bekommt man nur, wenn man selbst mal einen Ball von Kürsat Özdemir abbekommen hat. Als mich die beiden als Trainingsgast empfangen, dauert das aber zugegebenermaßen ein bisschen. Denn bis ich in den Genuss komme, das 1,25 Kilogramm schwere, medizinballartige Spielgerät mit meinem Bauch abzuwehren, zappelt es etliche Male hinter mir im Tornetz.

Bahr ist die Trainerin des Blinden- und Sehbehinderten-Sportvereins (BSS) Ilvesheim, Özdemir einer ihrer Schützlinge. Beide verbindet eine riesige Leidenschaft für Goalball. Ursprünglich nach dem Zweiten Weltkrieg für Kriegsinvaliden entwickelt und seit 1976 paralympisch, zählt Goalball heute zu den weltweit beliebtesten Sportarten für Menschen mit Sehschädigung.

Das Team: Markus Schwarzer (hinten, v.l.), Trainerin Jessica Bahr, Daniel Arendar und Kürsat Özdemir. Linus Gutmann (v.l.), Rauan Mardnli und Burak Elekci. © Blem

Das Spiel, bei dem sich drei Spieler pro Team auf einem neun mal 18 Meter großen Feld gegenüberstehen, kann man sich als Mischung aus Handball, Kegeln und einer Abwandlung von Sepp Herbergers alter Fußballweisheit vorstellen. Handball, da der Wurf mit hoher Intensität ausgeführt wird. Kegeln, da die Ausholbewegung sehr ähnlich ist. Und Sepp Herberger, da das Runde ins Eckige muss – aber dabei klingelt. Der Ball enthält drei Glocken, sodass seine Position mit dem Gehör lokalisiert werden kann. Das „Eckige“ ist außerdem so breit wie die Grundlinie.

Umgekehrte Inklusion

Auf internationaler Ebene sind nur Spieler zugelassen, die eine Sehleistung von unter zehn Prozent haben. National dürfen auch Sehende spielen, lichtundurchlässige Brillen gewähren Chancengleichheit. Diese umgekehrte Inklusion ist für Özdemirs Teamkollegen Burak Elekci, der wie ein Großteil der Mannschaft hochgradig sehbehindert ist, das Spannende: „Es heißt immer Inklusion, Inklusion. Sie findet aber meistens nur in eine Richtung statt, nämlich dass Menschen mit Behinderung in die ‚normale’ Gesellschaft integriert werden. Beim Goalball werden Sehende in unsere Welt integriert. Der Sport ist offen für alle.“

Als Kürsat Özdemir 1994 in Hessen geboren wurde, waren seine Sehorgane noch gesund. Mit acht Jahren begann sich sein Augenlicht drastisch zu verschlechtern. Die Diagnose: Zapfendystrophie, die sein Sehvermögen schrittweise in den niedrigen einstelligen Prozentbereich fallenließ. An Özdemirs Begeisterung für Sport änderte das nichts. Neun Jahre lang schleuderte der 1,93-Meter-Hüne im Judoanzug Sehende auf die Matte. „Mit der Zeit hat mir aber das Teamplay gefehlt. Ich wollte im Zusammenspiel mit Kollegen Erfolge auf dem Feld erreichen können“, erzählt der 28-Jährige. Statt Kampfsport-Kontrahenten wirft er deshalb seit 2013 den Glockenball, und das mit 80 Kilometern pro Stunde – wie mein Bauch selbst erfahren durfte.

Für die Ausbildung als Physiotherapeut zog Özdemir einst nach Nürnberg. Dort schaffte er auch den Sprung in die Goalball-Bundesliga. Trotzdem sah er in der Frankenmetropole nicht die optimalen Entwicklungsmöglichkeiten, um eines seiner großen Ziele zu erreichen: die deutsche Nationalmannschaft. Also ließ er 2021 Freunde, gewohnte Umgebung und beste berufliche Aussichten zurück und wagte den ungewissen Schritt in den Rhein-Neckar-Kreis. „Ich will das Beste aus mir herausholen. Dazu brauchte ich aber eine Trainerin, die mich bis ans Äußerste pusht. Und die habe ich mit ‚Jess’ Bahr hier in Ilvesheim gefunden“, bereut Özdemir seinen Wechsel keine Sekunde.

Team wie zweite Familie

Auch sein Arbeitgeber, eine Physio-Praxis in Schwetzingen, unterstützt seine Ambitionen aktiv. Dazu hat er im Ilvesheimer Goalball-Team eine zweite Familie gefunden. Die Beziehungen zwischen den Mitspielern und der Trainerin gehen weit über das Sportliche hinaus. Coach Bahr schwärmt über die Harmonie: „Wir haben sehr viel Spaß miteinander und nehmen uns auch mal auf die Schippe. Gleichzeitig besitzen wir den unbändigen Willen, gemeinsam etwas zu reißen. Das ist unsere große Stärke.“ Die Gruppe scherzt: „Wir verstehen uns blind.“

Nach der Gründung des Vereins im letzten Jahr läuft es für den BSS Ilvesheim sportlich wie geschmiert. Beim Spieltag der zweiten Bundesliga im Juni rechnete niemand mit dem Liga-Neuling, der sich mit vier Siegen aus vier Partien problemlos für die Aufstiegsplayoffs in die Bundesliga qualifizierte. Diese steigen am 19. November in der heimischen Halle der Schloss-Schule Ilvesheim – wenn sich Geldgeber finden. „Für diesen Tag und generell sind wir dringend auf der Suche nach Sponsoren“, appelliert Bahr.

Gelingt bei den Playoffs der große Wurf, würde für Özdemir ein Etappentraum in Erfüllung gehen. Große Ziele hat er noch so einige: „Es gibt noch so viele stärkere Spieler als mich. Ich will sie treffen und mich mit ihnen messen. Langfristig ist es mein Traum, einen internationalen Titel zu gewinnen.“ All das könnte nur von einer Sache getoppt werden. „Eine Teilnahme mit Deutschland an den Paralympics, das wäre wirklich das Allergrößte.“

Dazu fehlt Özdemir aktuell noch die deutsche Staatsbürgerschaft, den Termin bei den Behörden hat er in wenigen Monaten. Dann steht nichts mehr im Wege, dass wie ich auch andere Nationalmannschaften ein richtiges Gespür für Goalball bekommen. Der BSS Ilvesheim lädt sehende und nicht sehende Interessierte jederzeit herzlich zum Training ein. Das Team ist intensiv auf der Suche nach Sponsoren sowie nach Helfern für das Playoff-Turnier am 19. November in Ilvesheim.