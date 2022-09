Das war der Spieltag in der Fußball-Kreisliga

Der FV 08 Hockenheim war am achten Spieltag der Fußball-Kreisliga der einzige Gewinner aus unserem Verbreitungsgebiet.

FC Germania Friedrichsfeld – Eintracht Plankstadt 3:1 (1:1)

Beide Teams boten den zahlreichen Zuschauern kaum Warmlaufzeit, allerdings gewann die Partie mit fortdauernder Spielzeit immer mehr an Hektik und Nickligkeiten. Nach je einer Großchance auf beiden Seiten musste sich TSG-Schlussmann Marcel Uhrig in der 18. Minute strecken, um eine Volleyabnahme von Björn Hoppe an den Pfosten zu lenken (18.). Im Gegenzug schlugen die Gäste dann zu: Badalak versorgte Arben Azemi mit einem Steckpass und Azemi schoss trocken ins kurze Eck zum 0:1 (21.). Friedrichsfeld setzte sich durch sein körperbetontes Spiel in Szene, was sich auch im Ausgleich widerspiegelte: Nach einem Eckball drückte Sanneh seinen Fuß vor Plankstadts Marinus Verclas, Marcel Uhrigs Rettungstat kam knapp zu spät und es stand 1:1 (25.). In der 42. Minute folgte die womöglich spielentscheidende Szene: Marc Häfner erwischte Friedrichsfelds Justin Meckel von der Seite in Kniehöhe und sah daraufhin Rot.

Nach dem Seitenwechsel verteilte Plankstadt noch Gastgeschenke: Marcel Uhrig spielte den Ball Justin Meckel direkt in den Fuß und der bedankte sich mit dem 2:1 (48.). Nur zehn Minuten später holte sich Friedrichsfeld energisch den Ball, Benjamin Wanzek passte auf Gianfranco Scopelliti und der traf souverän ins lange Eck (58.). Die TSG hatte danach noch Chancen durch Badalak (62.) und Max Hilke (82.).

FV 08 Hockenheim – FV Leutershausen 4:2 (1:1)

Die ersten Minuten gehörten den Gästen, die gleich zweimal gefährlich vor das FV-Tor kamen. Folglich schloss Jonas Meier-Küster einen Konter sehenswert zum 0:1 ab (19.). Danach war Hockenheim besser im Spiel und kam zu Torgelegenheiten. Einen gut herausgespielten Angriff vollstreckte Mohamed Halassan zum 1:1-Ausgleich (39.).

Die Nullachter erwischten den besseren Start in die zweiten 45 Minuten, Adem Beyaz traf zum 2:1 (57.). Das Spiel lief nun in Richtung Leutershausener Tor und Simon Schuhmacher erzielte aus 25 Metern das 3:1 (63.). Beyaz hätte den Sack zumachen können, scheiterte aber mit einem Elfmeter (70.). Wenige Minuten holt Max Maier dies aber nach und markierte das 4:1 (82.). Mit dem Schlusspfiff konnte Sebastian Bock nur noch auf 2:4 verkürzen (90.).

MFC 08 Lindenhof – FV 1918 Brühl II 3:3 (1:1)

Beide Teams ließen in einer intensiv geführten Partie zunächst wenig zu. In der 15. Minute verwandelte Vittorio Cammilleri eine präzise Flanke von Nick Johann zum 0:1. Die Gastgeber konnten kurz vor der Pause durch Ivan Vlaho nach einer Ecke von Yusuf Demirci ausgleichen (36.).

Nach dem Seitenwechsel war es wieder ein Standard, der Lindenhof die Führung brachte. Die Brühler Proteste, die ein Stoßen vor dem Treffer von Oleg Leonidov gesehen haben wollten, blieben erfolglos (53.). Brühl II, von nun an feldüberlegen, kam durch Canay Keklik per Kopfball zum Ausgleich (63.). Die glückliche Lindenhöfer Führung erzielte Demirci, der bei einem Klärungsversuch von Vittorio Cammilleri angeschossen wurde (70.). Lindenhofs Vlaho sah anschließend wegen Beleidigung rot (86.). In der Nachspielzeit setzte sich dann Roman Gabauer durch und erzielte noch das 3:3 (90.+2).

VfB Gartenstadt – SG Oftersheim 5:2 (1:1)

Die SG Oftersheim zeigte ihr besseres Gesicht und ging mit Leidenschaft in die Startphase. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem Kassem Arbaoui nach einer schönen Einzelleistung mit einem Schuss ins lange Eck für die Oftersheimer Führung sorgte (13.). Die Freude währte allerdings nur kurz, Tim Kreß glich für Gartenstadt nur zwei Minuten danach nach einem Eckball aus (15.).

Nach der Pause erwischten die Mannheimer den besseren Start. Lars Leonhardt lief nach einem schönen Spielzug über außen in einen Flankenball und markierte das 2:1 (66.). Danach war die SGO am Drücker, brachte sich aber durch Stephan Schmidts Eigentor mit dem Kopf mit 1:3 ins Hintertreffen (73.). Mit einem schönen Heber konnte Marcel Pfau noch einmal verkürzen (76.). Spielentscheidend war anschließend womöglich die Ampelkarte für Oftersheims Muhammed Demiray wegen Meckerns in der 79. Minute. Danach baute Gartenstadt die Führung durch Dominik Wallerus (85.) und Lukas Sauer (89.) noch weiter aus.