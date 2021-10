Mit dem dritten Sieg in Folge hat sich der TTC Ketsch in der Oberliga der Frauen erst einmal in der Tabelle oben festgesetzt. Das 6:4 gegen den St. Georgen war wieder eine knappe Angelegenheit, dank der starken Form von Melanie Berger reichte es aber erneut zum Sieg. Erstmals nach längerer Zeit war Spitzenspielerin Marion Ott mit dabei. Sie gewann mit Jasmina Simon das Doppel gegen Mareike

...