„Das war zu wenig“

Eine herbe Packung auf eigenem Platz musste die TSG Eintracht Plankstadt in der Fußball-Kreisliga am Freitagabend gegen den FK Srbija Mannheim einstecken. Nach 90 Minuten hieß es 1:5 aus Sicht der Hanbas-Elf gegen den Landesliga-Absteiger.

„Der Gegner war in allen Belangen schneller – im Kopf, mit Ball und ohne Ball“, sagte der stellvertretende Abteilungsleiter der Plankstädter Ralf Waldherr. In der zehnten Minute brachte Luka Stanisic die Gäste in Führung. Das Unheil nahm dann seinen Lauf. „Es hat sich angefühlt, als hätte der FK Srbija einen Mann mehr auf dem Feld“, so Waldherr. Kurz vor der Pause stellte Milos Stankovic auf 0:2 (39.).

Nach dem Seitenwechsel dauerte es keine zehn Minuten, da musste die TSG Eintracht durch Bozidar Veskovac die Gegentore drei (48.) und vier (53.) hinnehmen. Erst danach kam die Heimelf etwas besser ins Spiel, Maurice Uhrig gelang der Anschlusstreffer (66.). Plankstadts Ebou Ceesay hätte bei zwei weiteren Eins-gegen-eins-Situationen noch für Ergebniskosmetik sorgen können. Stattdessen nutzte Stanisic kurz vor Schluss die Gelegenheit zum 1:5 (84.).

„Alles in allem war es von unserer Seite zu wenig. Das Ergebnis ist vielleicht etwas zu hoch ausgefallen, aber insgesamt haben wir zu wenig dagegengehalten“, monierte Waldherr abschließend. Mit dieser Niederlage tritt die TSG Eintracht Plankstadt auf der Stelle und hängt auf Platz elf fest. wy