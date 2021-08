Dauerkarten für die HG

Mit zwei Heimspielen starten die Drittliga-Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen in die neue Saison. Am Samstag, 4. September, kommt es in der an Derbys reichen Spielrunde gleich zum hochinteressanten Vergleich mit dem Nachwuchs der Rhein-Neckar-Löwen. Am Sonntag darauf empfängt die HG um 17 Uhr in der Nordstadthalle den TSB Heilbronn-Horkheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der nach geändertem Modus ausgetragenen Saison wird es die Truppe des neuen Trainers Frank Schmitt in der Vorrunde mit zahlreichen Gegnern aus der näheren und etwas weiteren Umgebung zu tun haben. Von Leutershausen und Großsachsen über die Pfälzer Vereine aus Friesenheim/Hochdorf und Haßloch bis hin zu den beiden Pforzheimer Clubs TGS und SG reicht die Palette der Gegner.

Nach der Vorrunde mit insgesamt elf Heimspielen geht die Saison für die HG in einer Aufstiegs-, Pokal- oder Abstiegsrunde mit zusätzlichen Heimspielen weiter. Da am Ende dieser Spielrunde insgesamt 26 Teams absteigen müssen, steht die HG also vor einer knüppelharten, aber überaus interessanten Saison, in der sie jede Unterstützung brauchen kann. Nach aktuellem Stand dürfen Handballfans wieder live mitfiebern und die Mannschaft anfeuern – vorausgesetzt, sie sind geimpft, genesen oder getestet.

Die treuen HG-Anhänger haben ab sofort die Möglichkeit, sich per Dauerkarte wieder ihren angestammten Sitzplatz in der Nordstadthalle zu sichern. Die Preise des Vorjahrs gelten unverändert. Wer bereits in der vergangenen Saison 2020/2021 Dauerkarteninhaber war, erhält nun auf den Kauf einer neuen Karte einen Rabatt von 20 Euro.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie bisher nimmt Mike Seidling, Telefon 06202/5 20 36, Bestellungen entgegen oder per E-Mail an tickets@hghandball.de. mz/zg