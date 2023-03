David Etzold fällt wohl länger aus

In der Fußball-Landesliga trennten sich der FV Brühl und die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal 0:0. Die wenigen Zuschauer sahen lange Zeit ein ereignisarmes Spiel, keine Mannschaft konnte sich zunächst klare Chancen erspielen.

Der FVB agierte in der Folgezeit im Abschluss viel zu unplatziert. David Etzold setzte den Ball in aussichtsreicher Position deutlich am Tor vorbei, die beste Möglichkeit zur Führung der Gastgeber hatte Timo Weber, der den Ball von Etzold bedient, deutlich über das Tor jagte (18.). „Wir agierten zu ineffektiv“, bemängelte Brühls Trainer Andreas Backmann.

Getrübt wurde die Stimmung auf Brühler Seite durch eine schwere Verletzung von Etzold (30.), der wohl für die restliche Runde ausfällt. „Der Ausfall von David ist bitter, er war in der Vorbereitung einer der Besten, wir wünschen ihm alles Gute“, führte Brühls Trainer weiter aus. Pech hatte Michael Glaser im weiteren Spielverlauf, sein Kopfball verfehlte das Tor nach einem Eckstoß von Patrick Morscheid nur knapp (37.).

Gerechtes Unentschieden

„Es war ein gerechtes Unentschieden, wir hatten zwar mehr Spielanteile, aber Ziegelhausen die besseren Chancen“, spielte Backmann speziell auf die 53. Minute an, als Brühls Keeper Mikel Schuster den möglichen Rückstand gegen Nikolai Graumann verhinderte. Die Gastgeber hatten nach Wiederanpfiff deutlich mehr Spielanteile, brachten den Ball aber nicht im Tor unter.

So setzte Anes Klicic nach einem Eckstoß den Ball per Kopf in die Arme von Gäste-Keeper Björn Lohmann (58.), und der Winkel wurde für Izzeddine Noura zu spitz, Lohmann klärte ins Toraus (64.). In der 73. Minute stand Brühls Keeper Mikel Schuster wieder im Mittelpunkt, er klärte per Faustabwehr einen Schuss von Graumann. Da in der Schlussphase auch Schüsse von Noura und Leon Wihler von Lohmann pariert wurden, blieb es beim torlosen Unentschieden.

„Im weiteren Rundenverlauf müssen wir unsere Abwehr stabilisieren, wir haben in der Vorbereitung zu viele Gegentore kassiert“, sieht Andreas Backmann den Trainingsschwerpunkt im Defensivverhalten seiner Mannschaft.

FV Brühl: Schuster – Glaser, Stenzel, Raab, Etzold (30. Noura), Johann, Greulich (74. Wihler), Weiß (77. Ruml), Weber (58. Prommer), Morscheid, Klicic vm