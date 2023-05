Deftige Niederlage

Nichts war es mit einem versöhnlichen Rundenabschluss in der Handball-Badenliga: Im letzten Spiel musste die HSG St. Leon/ Reilingen eine herbe 16:30 (9:14)-Niederlage bei der TSG Wiesloch hinnehmen.

Die TSG legte einen Traumstart hin und brillierte durch schnelles Umschaltspiel und effektive Tempogegenstöße. Dem hatte die HSG in den ersten Minuten nichts entgegenzusetzen, war auch in der Defensive viel zu unkonzentriert und geriet schnell mit 1:6 und 2:8 in Rückstand (11.). Die Gastgeber gefielen auch in der Folgezeit durch flüssiges, durchdachtes Angriffsspiel gegen eine recht unsortierte HSG-Defensive. Im Angriff taten sich die Gäste gegen die sehr bewegliche, aufmerksame 5:1-Defensive der TSG schwer, weil auch kein echter Spielfluss aufkommen wollte. Ab dem 5:11 folgte die stärkste Phase der HSG, die auf 9:12 herankam. Technische Fehler nutzte die TSG aus zog bis zur Halbzeit auf 14:9 davon.

Bis zur 42. Minute fiel die HSG bis auf 10:20 zurück und war über zehn Minuten ohne Torerfolg. Das HSG-Spiel litt unter vielen technischen Fehlern, verzettelte sich zu oft in Einzelaktionen und war auch im Abschluss unkonzentriert. Die Gastgeber behielten ihr druckvoll-dynamisches Spiel bei, nutzten ihre Torchancen konsequent und kamen über 25:13 zu einem deutlichen Sieg.

HSG: Köhler, Bertram; Netscher (4), Menger (3/1), Anschütz (3), Schmitt (2), Gaida (1), Decker (1), Benetti (1), Bahr (1), Schwechheimer, Koffemann, Antl. krau