Deniz Tanyeri verhindert Schlimmeres

Der FV 1918 Brühl II geriet am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga vor der Winterpause unter die Räder, der FV 08 Hockenheim durfte vorzeitig die Füße hochlegen.

FV 1918 Brühl II – SpVgg Wallstadt 1:6 (1:3)

In der ersten Spielhälfte waren die Gastgeber noch ebenbürtig, doch Wallstadt ging in Führung. Nach einer Flanke parierte Deniz Tanyeri im FV-Tor, doch beim Nachschuss von Fred Höhnle war er machtlos (4.). Brühl II war daraufhin am Drücker und glich nach schöner Kombination von Niklas Kollruss und Christian Distelrath durch Henri Vogt aus, der die Flanke verwertete (14.). Danach war es ein Standard, der Wallstadt in Führung brachte: Christian Haas verlängerte per Hacke zum 1:2 (21.). Die Brühler Angriffsbemühungen blieben erfolglos und erneut Haas stellte vor der Pause auf 1:3 (31.). Nach dem Wiederanpfiff trafen die Gäste direkt nach einer Minute zur Vorentscheidung, als Mario Geggus eine Hereingabe unhaltbar verwandeln konnte (46.). Brühl II fand daraufhin kein Mittel mehr gegen tiefstehende Gäste und konnte sich bei Torsteher Tanyeri bedanken, dass das Ergebnis nicht noch höher ausfiel. Ein Standard, verwandelt per Kopfball durch Haas (77.), und ein von Markus Köhler vollstreckter Konter (85.) besiegelten dann die höchste Saisonniederlage der Brühler.

SKV Sandhofen – FV 08 Hockenheim ausgefallen

Die winterlichen Verhältnisse machten das Geläuf im Mannheimer Norden unbespielbar, die Partie wurde am Sonntagmorgen abgesagt.