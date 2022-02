Der Dirigent spielt selbst

Mit Dennis Karl verstärkt sich der Fußball-Landesligist SG ASV/DJK Eppelheim zur Rückrunde mit einem hoffnungsvollen Nachwuchsspieler, der eine gute fußballerische Ausbildung durchlief. Zuvor spielte Karl für den U19-Bundesligisten FC-Astoria Walldorf und dort in mehreren Jugendmannschaften.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Beginn dieser Saison schloss er sich FV Fortuna Heddesheim an und kam auf einen Verbandsliga-Einsatz. „Ich wollte mehr Einsätze, doch auf der Innenverteidiger-Position hatte ich in Heddesheim starke Konkurrenten vor mir, sodass ich in der Winterpause den Endschluss fasste zu wechseln. Frank Engelhardt, den ich aus Plankstadt kenne, hat mich des Öfteren angesprochen und Interesse an mir gezeigt, sodass es mir nicht schwerfiel, nach Eppelheim zu wechseln, wo ich einiges bewirken will“, erklärt der 19-jährige seinen Wechsel und fügt hinzu, dass er in Eppelheim gut aufgenommen worden sei und sich wohlfühlt.

Gute Ausbildung

Innenverteidiger Dennis Karl wechselt zu Landesligist SG Eppelheim. © Fischer

„Dennis ist ein junger Spieler mit viel Potenzial. Ich freue mich, dass er sich für uns entschieden hat. Man merkt ihm seine gute fußballerische Ausbildung an. Er dirigiert von hinten heraus und seine Pässe finden ihre Adressaten. Ich glaube, mit ihm werden wir noch unsere Freude haben“, glaubt Engelhardt einen guten Einkauf getätigt zu haben. lof

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2