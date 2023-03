Der große Kampf um den Klassenerhalt

In den Handball-Ligen beginnt der Endspurt. Zum Teil stehen nur noch zwei Spieltage auf dem Programm, in anderen Spielklassen bis zu acht. Für die Mannschaften aus unserem Verbreitungsgebiet zwischen der 2. Bundesliga und Verbandsliga geht es größtenteils noch um den Klassenerhalt. Einige Entscheidungen sind schon gefallen, wie zum Beispiel in der Badenliga Frauen, wo die HG Oftersheim/ Schwetzingen als Aufsteiger in die Oberliga feststeht.

Wir blicken einmal auf die aktuelle Lage, den Abstiegsmodus und wagen eine Prognose.

2. Bundesliga Frauen

Modus: Die letzten drei der Südstaffel steigen ab.

Lage: Die Kurpfalz-Bären aus Ketsch haben nach zuletzt fünf Siegen in Folge – zuletzt 33:29 gegen Schozach-Bottwartal (wir berichteten) – fünf Punkte Abstand auf den ersten Abstiegsrang und Anschluss ans Mittelfeld gefunden.

Prognose: Bei noch acht ausstehenden Spielen, davon vier zu Hause, sollten die nötigen Punkte eingefahren werden. Zwei Siege könnten sogar schon für den Klassenerhalt reichen. Unter anderem treffen die Bären noch auf die hinter ihnen platzierten Teams aus Nürtingen, Mainz und Herrenberg.

3. Liga Männer

Modus: Das ist etwas kompliziert. Nachdem die fünf dritten Ligen in Corona-Zeiten aufgebläht wurden, sollen sie nach dieser Saison wieder auf Normalmaß reduziert werden. Deshalb reicht nur Platz zehn für den direkten Klassenerhalt. Die fünf Tabellenelften spielen in einer bundesweiten Entscheidungsrunde gegeneinander – und nur der Erste (!) bleibt drin. Alles ab Platz 12 steigt ab.

Lage: Die HG Oftersheim/Schwetzingen belegt derzeit bei zwei noch ausstehenden Spielen genau diesen Relegationsplatz elf – drei Punkte hinter dem rettenden Rang zehn und einen Zähler vor dem direkten Abstiegsplatz, den derzeit der TV Willstätt einnimmt. Bereits abgestiegen sind Baden-Baden und Köndringen/Teningen. Die HG spielt noch in Pfullingen und zu Hause gegen den Tabellenneunten Balingen/Weilstetten II.

Willstätt ist an diesem Wochenende beim Zehnten TSV Neuhausen auf den Fildern zu Gast, der selbst noch mindestens einen Punkt für den sicheren Klassenerhalt braucht. Denn der TSV liegt drei Punkte vor Oftersheim/Schwetzingen und hätte im direkteren Vergleich die schlechteren Karten. Willstätt erwartet am letzten Spieltag eben jenen Tabellendritten Pfullingen, der das Zünglein an der Waage im Kampf um den Ligaerhalt sein könnte.

Prognose: Die HG ist zwar in Pfullingen nicht chancenlos und könnte in den beiden ausstehenden Spielen durchaus noch vier Punkte holen. Aber um noch auf Platz zehn zu springen, braucht es auch glückliche Konstellationen hinsichtlich der Konkurrenz. So ist das Erreichen des Relegationsplatzes elf realistischer und tausendmal besser als der direkte Abstieg.

Stand jetzt wäre das übrigens die Gegner in der Entscheidungsrunde: DHK Flensborg (dänische Grenze), Haspo Bayreuth (Franken), Team Handball Lippe II (Westfalen) und die HSG Friesenheim/Hochdorf II aus der Pfalz, bei der die Ex-HG-Jugendspieler Yannik Pofka und Felix Kruse am Ball sind.

3. Liga Frauen

Modus: Ähnlich wie bei den Männern: In der Staffel Südwest, in der die HSG St. Leon/ Reilingen spielt, steigen drei Mannschaften direkt ab. Der Viertletzte (Platz acht) geht in eine Entscheidungsrunde mit vier weiteren Teams. Auch hier bleibt nur der Sieger in der Liga.

Lage: Die HSG St. Leon/Reilingen ist aktuell Siebter mit drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz (derzeit Eddersheim) bei noch zwei ausstehenden Spielen. Deshalb ist die Rechnung einfach: Holen sie am Samstag gegen eben jene TSG Eddersheim mindestens einen Punkt, bleiben sie drin.

Prognose: Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn es die Mannschaft von Trainer Daniel Weinheimer noch erwischen würde – aber möglich ist es allemal. Die HSG hat es aber in der eigenen Hand.

Badenliga Männer

Modus: Hier hängt der Aufstieg wie immer auch von den oberen Klassen ab. Wie viele Mannschaften aus Baden-Württemberg kommen aus der dritten Liga runter und wie viele Nordbadener müssen aus der Oberliga absteigen? Theoretisch könnte es bis zu drei Mannschaften erwischen, was aber eher unwahrscheinlich ist.

Lage: Da aus der Oberliga – trotz eines möglichen Abstiegs von bis zu vier BW-Teams aus der dritten Liga – voraussichtlich maximal eine Mannschaft runterkommen wird (TV Knielingen), erwischt es in der Badenliga nur zwei. Einer davon steht mit der abgemeldeten SG Leutershausen II bereits fest. Schlusslicht ist derzeit die HSG St. Leon/Reilingen, die seit Donnerstagabend nach der klaren 21:38-Niederlage beim Tabellennachbarn in Dossenheim acht Punkte Rückstand auf den rettenden zwölften Tabellenplatz hat – den übrigens derzeit die HG Oftersheim/Schwetzingen II belegt. Die TSG Eintracht Plankstadt als aktuell Siebter ist längst sicher.

Prognose: Acht Punkte sind in fünf Spielen theoretisch noch aufzuholen, realistisch ist es nicht.

Badenliga Frauen

Modus: Hier steigen bis zu drei Mannschaften in die Verbandsliga ab, wenn zwei Absteiger aus der Oberliga runterkommen.

Lage: Der Meister steht mit Oftersheim/Schwetzingen fest, die HSG St. Leon/Reilingen II belegt als Aufsteiger einen ausgezeichneten zweiten Platz. Der TV Brühl ist Sechster.

Prognose: Selbst wenn es zu diesem oben erwähnten Dreifach-Abstieg kommen sollte, was angesichts der Situation in der Oberliga (Rintheim, Birkenau auf Abstiegsplätzen) wahrscheinlich ist, kann es Brühl eigentlich nicht mehr erwischen. Denn der abgemeldete TSV Viernheim ist erster Absteiger, auf Rang zehn haben die Brühlerinnen bei vier noch ausstehenden Partien sieben Zähler Vorsprung.

Verbandsliga Männer

Modus: Hier hängt es noch mehr von den Entscheidungen in den Ligen darüber ab. Theoretisch könnten bis zu vier Mannschaften in die Landesligen absteigen.

Lage: Da aber wahrscheinlich nur ein Absteiger aus der Badenliga kommt ( Leutershausen II muss ganz unten anfangen), steigen lediglich zwei Teams ab. Der HSV Hockenheim ist längst gerettet, auch den TV Eppelheim kann es bei elf Punkten Vorsprung auf den vorletzten Rang und nur noch fünf ausstehenden Spielen nicht mehr erwischen.