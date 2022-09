Der letzte Zug fehlt einfach

Die Kerwe in Eppelheim startet an diesem Samstag offiziell mit dem Fassbieranstich. Bis dahin haben die Kicker des Fußball-Landesligisten ASV Eppelheim bestenfalls ihre 0:1-Niederlage gegen den VfB St. Leon vom Freitagabend verdaut. Gegen die aggressive VfB-Spielweise tat sich Eppelheim schwer. Auch die leichten Fehler im Aufbau ermöglichten es den Gastgebern, immer wieder gefährlich vor dem Eppelheimer Tor aufzutauchen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff ließ sich die Eppelheimer Abwehr düpieren und Jonas Rehn hatte wenig Mühe, die verdiente Führung für St. Leon zu erzielen (44.). In der zweiten Hälfte hatte Eppelheim zwar mehr Spielanteile, ließ aber den letzten Zug zum Tor vermissen. Patrick Schleich und Paul Brömmer hatten jeweils den Ausgleich auf den Fuß, ließen aber die letzte Konsequenz vermissen.

Eppelheim: Karpf, Jansen, Hlawatsch (82. Hildebrandt), Schwarz (81. Zeilfelder), Heinl (56. Schleich), Domingos, Weiss, Barth, Ziemski, Brömmer, Sommer (63. Bauer). ms