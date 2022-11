Der Liebling an der Wand

Wenn am Montag, 14. November, der Sportaward Rhein-Neckar im Mannheimer Rosengarten verliehen wird, kann sich ein Athlet auch über den Titel „Publikumsliebling“ freuen: In der Endauswahl stehen Eishockey-Nationalspielerin Tara Schmitz, die in der Frauen-Bundesliga für die MadDogs Mannheim spielt, der Oftersheimer Ironman-Hawaii-Teilnehmer Dirk Oswald sowie Marcel Seegert, Drittligafußballer des SV Waldhof Mannheim – das Trio hatte sich gegen 280 andere Sportler durchgesetzt, die seit Mitte August für den Award nominiert waren.

Fotograf Michael Ruffler stellt anlässlich der Preisverleihung Poster der drei Sportler zur Versteigerung zur Verfügung – modern stilisiert und mit den Logos ihrer Vereine versehen. Am Veranstaltungstag sind die Objekte im Foyer des Rosengartens zu sehen, die Versteigerung erfolgt danach bis 23 Uhr über ausliegende Listen an den Höchstbietenden. „Das höchste Gebot bis zu diesem Zeitpunkt erhält den Zuschlag“, erklärt Ruffler. „Der Gewinner kann das Plakat sofort mitnehmen.“ Vorab werden die Plakate auf der Internetseite www.pix-sportfotos.de präsentiert.

Erlös an „Naro and Friends“

Der Erlös fließt nach Auskunft Rufflers in das Projekt „Naro and Friends“. Naro Vitale, Feuerio-Stadtprinz von Mannheim, besucht seit mittlerweile zehn Jahren in der Weihnachtszeit Kinder auf der Krebsstation der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), die aufgrund ihrer Erkrankung Heiligabend nicht zu Hause verbringen können. mgw