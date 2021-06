Der Reilinger Sascha Kief pfeift weiter in der Regionalliga

Auch in der Saison 2021/22 haben sich zahlreiche Fußball-Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter aus Baden für überregionale Spielklassen qualifiziert, das teilt der verband mit. Mario Hildenbrand (SV Eintracht Nassig) hat den Aufstieg von der Regionalliga in die 3. Liga geschafft. Als Assistent wird er in der 2. Bundesliga aktiv sein. Hildenbrand ist damit Badens höchstklassiger Schiedsrichter.

Tobias Fritsch (1. FC Bruchsal) wird ab der kommenden Spielzeit als Schiedsrichter-Assistent-Spezialist in der 2. Bundesliga sowie als Assistent für den Videokeller in Köln eingeteilt. Nikolai Kimmeyer (TSV Palmbach) wird weiterhin in der 2. Bundesliga als Schiedsrichter-Assistent eingesetzt. Als Assistenten in der 3. Liga kommen Sascha Kief (SC 08 Reilingen/Bild), Philipp Reitermayer (TSV Palmbach) und Lukas Heim (FV Wiesental) zum Einsatz.

© Fischer

Auch in der Regionalliga gibt es mit Mika Forster (FC Flehingen) einen Aufsteiger aus dem Badischen Fußballverband (BFV). Weiterhin in dieser Spielklasse verbleiben die Schiedsrichter Sascha Kief, Roy Dingler (1. FC Birkenfeld), Philipp Hofheinz (FV Niefern), Marc Heiker (TSV Kürnbach), Lukas Heim und Philipp Reitermayer.

Auch die Erfolgsgeschichte der weiblichen Schiris aus Baden setzt sich weiter fort: In der 2. Frauen-Bundesliga sowie in der Bundesliga an der Linie werden Dr. Wiebke Frede (ASC Neuenheim), Selina Menzel (FC 21 Karlsruhe) und Sonja Reßler (TSV Neckarau) eingesetzt. Sarah Fahrer (1. FC Bauschlott) steigt als Assistentin in die 1. Frauen-Bundesliga auf.

BFV-Verbandsschiedsrichter-Obmann Rolf Karcher ist stolz: „Die kontinuierliche Nachwuchsförderung und die hervorragende Arbeit in den Kreisen und im Verbandslehrstab tragen Früchte. Wir sind stolz und froh, dass sich viele unserer Schiris im Spitzenbereich bewähren und wir immer wieder Aufstiege verzeichnen können.“ bfv/Archivbild: Fischer