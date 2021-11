Vor der Saison hätten wohl die wenigsten Experten darauf gesetzt, dass mit dem FV 08 Hockenheim und dem KSC Schwetzingen zwei Tabellennachbarn in der Fußball-Kreisliga am 16. Spieltag aufeinandertreffen. Für die Rennstädter ging es in erster Linie darum, die Klasse zu halten. Auf der anderen Seite wollte KSC-Coach Yunus Kilic um den Aufstieg mitspielen. Das Tableau zeigt: Hockenheim spielt

...