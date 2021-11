Derby-Experte Meyer liebt die Emotionen

In der Karriere eines Amateurhandballers ist es keine Seltenheit, dass Spieler auf ihre früheren Vereine oder ehemalige Mitspieler treffen. Das gilt auch für Marius Meyer, der mit der HSG St. Leon/Reilingen an diesem Sonntag in der Handball-Badenliga auf seinen früheren Club HSV Hockenheim trifft. „Spezieller ist es deswegen aber für mich nicht, sondern eher deswegen, weil jedes Derby etwas Besonderes ist“, sagte Meyer. „Ich liebe die Emotionen in so einem Spiel und freue mich auch darauf, die alten Gesichter wiederzusehen.“

Marius Meyer (hier auf einem Archivbild von 2018) freut sich aufs Derby gegen Hockenheim. © Lenhardt

Mit drei Siegen ist die HSG in die Saison gestartet und hat dabei immer wieder Nervenstärke bewiesen, findet der Kreisläufer: „Wir haben uns in der Anfangsphase häufiger mal schwergetan und erst gegen Ende gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist.“

Die Rennstädter haben dagegen erst einen Erfolg eingefahren. Von einer Favoritenrolle möchte Meyer im Vorfeld der Partie, die am Sonntag in der Fritz-Mannherz-Halle angepfiffen wird (Spielbeginn: 18 Uhr), allerdings nichts wissen: „Das liegt daran, dass es ein Nachbarschaftsduell ist.“ Der Kreisläufer ist einer, der es wissen muss, dass Derbys ihren eigenen Charakter haben. Denn er spielte nicht nur für den HSV in seiner Laufbahn, sondern auch für die HG Oftersheim/Schwetzingen. „Aus den Partien gegen die TSG Eintracht Plankstadt weiß ich, dass immer alles möglich ist. Da ist es auch egal, wer sich in der Tabelle wo befindet.“

Passend dazu findet auch in der A-Staffel ein Derby statt. Der TV Eppelheim empfängt bereits am Samstag die HG Oftersheim/Schwetzingen II zu einem Duell zweier Tabellennachbarn (Anwurf: 20 Uhr). Das TVE-Trainerteam um Robin Erb möchte die Rückraumachse – bestehend aus Thorsten Micke, Christoph Lahme und Steven Beck – in den Griff bekommen. Bei der Drittliga-Reserve geht es darum, Lösungen zu finden. Problematisch stellt sich die Situation in der Halle dar, denn das Capri-Sonne-Sportcenter ist undicht. Sollten die Ankündigung der Regenfälle tatsächlich eintreffen, droht eine weitere Verschiebung. Schon das Heimspiel gegen den TV Hardheim wird im Januar nachgeholt.

Eingespielte Mannschaft

Beim TV Friedrichsfeld kann lediglich die Corona-Lage eine Austragung der Begegnung gegen die TSG Eintracht Plankstadt verhindern. Verdachtsfälle gibt es aber nicht und deswegen hat Niels Eichhorn den Fokus auf das Auswärtsspiel am Samstag gerichtet (Anwurf: 18 Uhr). „Uns erwartet eine eingespielte Mannschaft, Friedrichsfeld hatte kaum Abgänge zu verzeichnen“, weiß der Coach des Spitzenreiters. „Der TVF spielt eine gute Abwehr und kann daraus resultierend auch immer wieder Gegenstöße laufen. Ich erwarte ein enges Spiel, bei dem wir voll auf der Höhe sein müssen. Wir können uns keine Leichtsinnsfehler erlauben.“

Für die Friedrichsfelder spricht die Heimstärke. Diese hat auch unter den Interimstrainern Tobias Seel und Dirk Hindenberger nicht gelitten. Zuvor hatte Marco Dubois aufgrund der sich zuspitzenden Pandemie überraschend seinen Abschied erklärt.

Auch Meyer beschäftigt sich mit der Lage rund um Covid-19 und damit geht es noch einmal zurück zum Derby in Reilingen. „Natürlich erscheint es sehr bedenklich, mit der momentanen Situation weiterzuspielen, aber als begeisterter Sportler möchte ich natürlich nicht aufhören“, meint er. „Dennoch sollte man darüber nachdenken, da die Zahlen besorgniserregend hoch sind. Man merkt, denke ich, den Zwiespalt in mir.“ mjw

Info: TSG Eintr. Plankstadt – TV Friedrichsfeld (Samstag, 18 Uhr, Mehrzweckhalle), TV Eppelheim – HG Oftersheim/Schwetzingen II (Samstag, 20 Uhr, Capri-Sonne-Arena), HSG St. Leon/Reilingen – HSV Hockenheim (Sonntag, 18 Uhr, Mannherz-Halle Reilingen)

