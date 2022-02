Derby im Kaltstart

Die Winterpause in der Fußball-Kreisklasse A1 ist beendet. Zumindest für den SV Altlußheim und den FC Badenia Hirschacker. Diese beiden Klubs legen am Sonntag (14:30 Uhr) einen Kaltstart hin und holen die im November ausgefallene Begegnung nach.

„Wir sind noch gar nicht so weit, dass wir bereit wären für einen Ligastart“, berichtet Altlußheims Trainer Andy Auer, dem nun gewissermaßen knapp zwei Wochen Vorbereitung fehlen. „Wir sind erst bei sechzig Prozent.“ Das bisher einzige Testspiel gegen den SSV Vogelstang wurde mit 1:6 in den Sand gesetzt.

Eicker aus Brühl zurück

„Wir müssen kräftemäßig noch nachlegen“, hat Auer aus diesem Vergleich mit einem ebenfalls abstiegsgefährdeten Kontrahenten aus der zweiten A-Klassen-Staffel mitgenommen. Mit Benedict Eicker wurde in der Winterpause ein Spieler vom FV 1918 Brühl II zurückgeholt nach Altlußheim. Eine Option für die Partie am Sonntag dürfte das Eigengewächs aber eher nicht werden. Eicker hatte sich in dieser Trainingswoche verletzt und wartet noch auf die Diagnose der Untersuchung. Keine guten Vorzeichen also beim SV Altlußheim bei dieser Partie, die fast schon richtungsweisenden Charakter aufweist.

„Das Spiel ist ganz wichtig. Egal wie, es müssen drei Punkte her“, hat Auer eine ganz klare Match-Vorgabe. Bei einer Niederlage würde nicht nur die Rote Laterne noch kräftiger leuchten, sondern auch der Abstand auf das rettende Ufer weiter anwachsen. Ausgerechnet jetzt schlägt das Verletzungspech gnadenlos zu. „Wenn ich Glück habe, stehen mir am Sonntag 13 oder 14 Mann zur Verfügung“, rechnet Auer vor und schließt selbst einen Einsatz nicht aus.

Fröhliches Scheibenschießen

Beim FC Badenia Hirschacker wurde ebenfalls nur einmal getestet. Bei der SG ASV/DJK Eppelheim II gab es mit einem 6:5-Sieg ein fröhliches Scheibenschießen. „Es war kein Schiedsrichter da und bei uns waren auch gar nicht alle dabei“, relativiert Co-Trainer Marco Obeldobel dieses Resultat. Sein Debüt im gelb-schwarzen Trikot gab dabei Neuzugang Fabian Puente Gutierrez, der im Winter vom B-Ligisten MFC 08 Lindenhof II kam.

Trotz des frühen Re-Starts ist Obeldobel für die Aufgabe in Altlußheim positiv gestimmt. „Die Stimmung ist gut und die Mannschaft hat Potential, hat es nur in der Vorrunde nicht abgerufen.“ wy

