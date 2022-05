Vorletzter Spieltag in der Fußball-Landesliga. Die Würfel sind gefallen, alle vier Vertreter unserer Zeitung werden auch in der kommenden Saison in der Landesliga am Ball sein. Auch der letzte Wackelkandidat – der FV Brühl – hat nach dem Sieg bei der SG Heidelberg-Kirchheim den Klassenerhalt gepackt und sich an diesem Wochenende eine Pause verdient. Das Gleiche gilt für die Spvgg 06 Ketsch,

...