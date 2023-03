Derbyzeit für designierten Absteiger

Für das abstiegsgefährdete Badenliga-Team der HSG St. Leon/ Reilingen wird noch einmal die Derbyzeit ausgerufen. Der stets brisante Vergleich gegen den TSV Rot/Malsch findet ausgerechnet dort statt, wo sich zwei der Teilkonkurrenten, die SG St. Leon und der TSV Rot, fast unmittelbar berühren, im Sportzentrum Harres der Gemeinde St. Leon-Rot.

Noch hat die HSG Chancen auf den Klassenverbleib. Aber die sind rein theoretischer Natur. Trainer Martin Schnetz hat sich schon mit dem Gang eine Liga tiefer abgefunden. „Vielleicht ist es nach vier, fünf Jahren Abstiegskampf besser so, einen Neuanfang in der Verbandsliga zu starten. In erster Linie geht es für die Jungs darum, mal wieder mehr Spiele zu gewinnen und frisch gestärkt vielleicht in zwei, drei Jahren die Badenliga-Rückkehr anzustreben.“ Das Fundament dafür ist gelegt, er wird diesen Weg begleiten, ihm zur Seite steht Torwart-Legende Daniel Unser, der sich nun zum wiederholten Male endgültig von seinem Platz zwischen den Pfosten verabschieden will.

Vernünftig präsentieren

Ligarivale HG Oftersheim/Schwetzingen II will sich noch einmal beim TSV Birkenau vernünftig präsentieren (Samstag, 20 Uhr). Einer der A-Jugendlichen, der dabei zum Einsatz kommen könnte, ist Flügelmann Thorben Löffler. Er hat bei seinen bisherigen Einsätzen in der Aktivität eine interessante Entdeckung gemacht: „Aufgefallen ist mir das nicht vorhandene schnelle Spiel, das ich von der A-Jugend lieben gelernt habe. Wenn man vorne hart für ein Tor ackert und im Gegenzug ohne Gegenwehr eines kassiert, ist das kontraprodukitiv.“ Nächste Saison gehört er fest zum Kader der „Ib“ und bringt eventuell frischen Schwung mit in das Team – und vielleicht schon am Samstag im hessischen Odenwald.

Die TSG Eintracht Plankstadt ist spielfrei und das für Samstag gepante Match der HG-Frauen bei der SG Stutensee/Weingarten wurde mittlerweile abgesagt und für Oftersheim/Schwetzingen gewertet. mj

Info: HSG St. Leon/Reilingen – TSV Rot/Malsch (Sonntag, 18 Uhr, Harres St.- Leon-Rot)