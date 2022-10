Die Turnerinnen des Hockenheimer Sportvereins und des TV Altlußheim belegten bei ihrem dritten Gauligawettkampf in der Neurotthalle in Ketsch hinter dem Gastgeber den zweiten Platz vor den beiden Mannschaften aus Heddesheim.

Dies war das bisher beste Gesamtergebnis für Hockenheim und Altlußheim. Zudem schafften es erstmals zwei Mädchen der Wettkampfgemeinschaft unter die besten fünf Einzelwertungen. Hierbei erreichte von allen Teilnehmerinnen Mia Linke mit 46,99 Punkten den dritten Platz, direkt gefolgt von Jule Van der Kloet mit 46,05 Punkten.

Die Trainer Thomas Heinzerling , Katharina Weitensfelder (beide HSV) sowie Bernadett Klein, Melina Rössler, Christin Schmitt und Rebecca Benz (alle TVA) waren stolz auf die deutliche Steigerung, die im Vergleich zum Beginn der Ligarunde zu erkennen sei. Außerdem sei insgesamt ein routinierteres und sichereres Auftreten sichtbar.

Geturnt wurde ein Vierkampf, der aus Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden besteht. Die drei besten Wertungen der einzelnen Teammitglieder von jedem der vier Geräte werden addiert und ergeben dann die jeweilige Mannschaftsplatzierung für den Wettkampf. Nun starten die Vorbereitungen für den Liga-Endkampf, der am Sonntag, 27. November, ebenfalls in der Neurotthalle in Ketsch ausgerichtet wird. zg