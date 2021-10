Dezimiertes Team zu defensivschwach

Unter keinen guten Vorzeichen stand das zweite Heimspiel der Badenliga-Handballer des HSV Hockenheim gegen die SG Pforzheim/Eutingen II : Krankheitsbedingt mussten die Gastgeber auf Dennis Forsch und Aljosa Halilovic verzichten und Henrik Gubernatis ging angeschlagen in die Partie. Zu allem Überfluss zog sich Sandro Ziegler bei einer Abwehraktion eine Platzwunde am Kopf zu, für ihn war die Partie bereits nach 20 Minuten beendet. So stand am Ende für das ersatzgeschwächte Team eine deutliche 28:38 (13:17)-Niederlage.

Der erste Treffer der torreichen Begegnung erzielte Janis Kraut, allerdings war dies das einzige Mal, dass der HSV in Führung lag. Die Gäste aus der Goldstadt übernahmen schnell das Kommando, waren immer wieder über die linke Angriffsseite erfolgreich, und erarbeiteten sich bald einen Drei-Tore Vorsprung (5:8/14.). Diesen Rückstand gelang es dem Team von Trainer Kalabic nicht mehr entscheidend zu verkürzen, beim Stand von 13:17 ging es in die Kabinen.

Frühe Vorentscheidung

Den besseren Start in Durchgang zwei hatten dann auch die Gäste, die zwei weitere Treffer nachlegten konnten. Während sich die Hausherren ihre Tore mühsam erarbeiten mussten, kam die SG immer wieder zu einfachen Treffern. Denn dem HSV gelang es nicht, den wurfstarken Rückraum der Gäste auf Distanz zu halten. Ein Pforzheimer 5:0-Lauf sorgte schon früh für eine Vorentscheidung (21:31/46.), diese Zehn- Tore-Führung sollte bis zum Spiel-ende Bestand halten.

Das junge HSV-Team hatte in der Schlussviertelstunde spielerisch und personell nichts mehr dagegenzusetzen. „Wenn man zu Hause 28 Tore erzielt, sollte das normalerweise für einen Sieg reichen. Aber auch gegen eine starken Gegner wie die SG Pforzheim/Eutingen darf man nicht so viele Gegentreffer kassieren. Da muss mehr Gegenwehr in der Defensive kommen.“, lautete das Resümee von HSV-Trainer Admir Kalabic und legt damit auch gleich die Schwerpunkte für die nächsten Trainingseinheiten fest.

Nach einer Woche Spielpause steht das als nächste Aufgabe die Auswärtspartie beim TSV Rot auf dem Programm.

HSV: Köhler, Wagner; Kalabic (3), Scharke (1), Ziegler (1), Anschütz (7), Kraut (4), Powik (1), Erles (4), Fink (2), Gubernatis, Neumann (5). sk