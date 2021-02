Was macht ein Fußballtrainer im Corona-Lockdown, wenn er sich nicht wie seine Spieler zwingend fit halten muss? Noch dazu, wenn jener Fußballtrainer keine Ligamannschaft betreut, sondern ein Auswahlteam?

„Man hat viel Zeit für andere Dinge. Beruflich ist alles beim Alten, da ich in einem Familienbetrieb arbeite. Aber sportlich und im Freizeitbereich ist der Zustand enorm belastend und laugt allmählich aus“, sagt Manuel Muth, der bis Sommer 2019 den Kreisligisten FV 08 Hockenheim trainiert hat, und nun Co-Trainer für die U16- bis U19-Auswahlmannschaften des Badischen Fußballverbandes ist.

Lehrgänge abgesagt

Manuel Muth (v. l.) mit dem badischen Verbandslehrwart Rainer Scharinger und U19-Trainer Nejat Yüksel. © Nowey

„Es ruht alles, man ist maximal per sozialer Medien oder Videokonferenzen im Austausch.“ Kürzlich wurde ihm mitgeteilt, dass die DFB-Lehrgänge in der Sportschule Duisburg-Wedau für Mai und Juni bereits jetzt abgesagt sind. Zudem fällt derzeit seine Hauptbeschäftigung in der Verbandsarbeit weg. „Ich unterstütze den Cheftrainer Rainer Scharinger beim Scouten und habe mir vor Corona immer viele Spiele angeschaut. Die Aufgabe war sehr anspruchsvoll, aber auch sehr interessant, da man viel herumkommt und unerwartete und spannende Kontakte bekommt“, berichtet Muth. „Doch jetzt fällt das Scouten flach, weil ja niemand spielt.“

Auch Präsenzlehrgänge sind natürlich derzeit ausgesetzt, zudem finden keine Einzelgespräche mit Spielern oder Trainern statt. Muth würde lieber heute als morgen auf den Sportplatz zurückkehren. „Auf der einen Seite ist die Gesundheit natürlich unser höchstes Gut. Aber ich bin der Meinung, dass der Sport nicht ruhen dürfte. Wenn ich sehe, was in Einzelhandelsgeschäften los ist, ist das für mich kein Vergleich zu dem, wenn elf gegen elf an der frischen Luft gegeneinander spielen“, sagt der 40-Jährige.

Trotz der derzeit durchaus spannenden und lehrreichen Tätigkeit beim Verband sehnt sich Muth auch nach einer Vereinsarbeit bei einer Ligamannschaft. „Der Verband würde mir da auch keine Steine in den Weg legen“, betont Muth, macht aber auch klar, dass er dadurch seine Verbandstätigkeit bei den Auswahlteams nicht ruhen lassen würde.

Mit Vereinen in Kontakt

Zuletzt war Muth auch schon in Gesprächen mit Vereinen, „bislang hat es aber noch nicht gepasst“, so der Übungsleiter. Aus diesem Grund hofft er auf eine baldige Rückkehr auf den grünen Rasen. Die Kontakte, die Gespräche mit Spielern und Verantwortlichen über Fußball und alles andere – sie fehlen ihm einfach.