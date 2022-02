„Die Ausfälle dürfen keine Ausrede sein“

Vier Spiele ohne Sieg – so eine Negativserie hat es bei den Kurpfalz-Bären seit dem Abstieg aus der Handball-Bundesliga noch nicht gegeben. Gegen den Abstiegskandidaten TVB Wuppertal will Ketsch an diesem Samstagabend im ersten Heimspiel des neuen Kalenderjahres die Kehrtwende einleiten. Das Problem: Gleich vier Leistungsträgerinnen sind angeschlagen.

Bei Lara Eckhardt, Rebecca Engelhardt, Sophia Sommerrock und Mireia Torras Parera entscheidet sich erst kurzfristig, ob sie zum Aufgebot gehören werden. Sicher fehlen werden Katja Hinzmann und Katarina Longo.

Umso mehr kommt es auf Cara Reuthal an. Die Linkshänderin ist mit 101 Treffern die beste Bären-Schützin der Saison. Im Interview spricht sie über die kleine Krise und ihren bevorstehenden Wechsel zum SV Union Halle-Neustadt.

Zum ersten Mal machen die Bären in dieser Saison eine Schwächephase durch. Frau Reuthal, woran liegt das in Ihren Augen?

Cara Reuthal: Eine pauschale Begründung weiß ich leider selbst nicht. Klar, wir haben aktuell einige Ausfälle und daher einen dezimierten Kader, zudem hatten wir vier Auswärtsspiele in Folge, die natürlich schwerer zu bestreiten sind. Aber ich denke, es ist offensichtlich, dass wir aktuell nicht unsere volle Leistung abrufen können. Wir arbeiten im Training fleißig daran, die Fehler aufzuarbeiten und uns zu verbessern, um die nächsten Spiele wieder siegreich gestalten zu können.

Welche Rolle spielen diese Ausfälle aktuell?

Reuthal: Sie treffen uns auf jeden Fall schwer, da wichtige Stützen der Mannschaft fehlen. Allerdings soll das keine Ausrede für unsere Leistungen sein. Wir haben viele gute Spielerinnen im Kader und sollten daher auch Ausfälle ausgleichen können. Aber selbstverständlich freuen wir uns sehr, wenn endlich wieder alle fit sind und auf dem Feld mit dabei sein können.

Welche Auswirkungen hat diese Serie auf die Atmosphäre in der Mannschaft?

Reuthal: Die Stimmung in der Mannschaft ist weiterhin gut. Natürlich sind alle nach dem Spiel niedergeschlagen und frustriert. Aber sobald die neue Trainingswoche startet, haken wir das ab und legen den Fokus auf die nächste Aufgabe. Wir sind jetzt noch motivierter, beim nächsten Spiel wieder zu punkten.

Mit Blick auf den kommenden Gegner: Was für ein Spiel erwarten Sie gegen den Tabellen-14.?

Reuthal: Ein sehr kampfbetontes. Für Wuppertal geht es um den Klassenerhalt und die TVB-Spielerinnen werden sich zudem für die knappe Niederlage im Hinspiel revanchieren wollen. Allerdings wollen wir dieses Spiel nach der Negativserie unbedingt gewinnen und das erste Heimspiel im Jahr 2022 erfolgreich gestalten. Wir haben die Woche über gut trainiert und sind hoch motiviert, die zwei Punkte in Ketsch zu behalten.

Noch eine persönliche Frage zum Abschluss: Sie wechseln nach dieser Saison in die Bundesliga. Wie schwer fällt es Ihnen, die neuen Auf- gaben auszublenden und sich voll auf die Bären zu fokussieren?

Reuthal: Klar, die Vorfreude auf diese neue Aufgabe und die Chance sind groß. Aber das kann ich ganz einfach ausblenden. Ich möchte meine letzten Spiele hier genießen und so viele Punkte wie möglich mit der Mannschaft holen. Das ist aktuell das Einzige, worauf ich mich wirklich konzentriere. fred