Eine Medaille bei den deutschen Pokalmeisterschaften für Verbandsteams war dem TTC Ketsch in der Vergangenheit nicht vergönnt. Der Frust darüber war so groß, dass die Ketscherinnen zuletzt sogar auf eine Teilnahme am Verbandspokal der Damen A verzichteten. Nun nehmen sie einen neuen Anlauf.

Dabei musste der Wettbewerb sogar neu ausgelost werden, weil Ketsch schlicht vergessen wurde. Am Samstag, 3. Dezember, um 10.30 Uhr, müssen Jasmina Simon und Co. nun bei der SG Heidelberg-Neuenheim antreten, also ein Duell, das es schon in der Verbandsoberliga gegeben hat. Ende Oktober gewann Ketsch souverän 8:3.

Klarer Außenseiter

Tabellenletzter gegen Spitzenreiter: Der TTC Ketsch ist in der Männer-Verbandsliga gegen den TTC Mutschelbach (Samstag, 18 Uhr, Turnhalle am Rathaus) klarer Außenseiter.

Zum Vorrundenfinale in der Verbandsklasse Nord der Männer hat die TSG Eintracht Plankstadt einen Doppelspieltag vor sich. Am Freitagabend hatten sie bereits die TTG Walldorf erwartet. Schon jetzt hat Plankstadt das Vorrundenziel eines ausgeglichenen Punktekontos übertroffen, mit zwei Siegen winkt sogar noch Platz drei.

Derby in Hockenheim

Am Samstag (17 Uhr, Gymnasiumhalle) kommen die Plankstadter zum Derby nach Hockenheim. TTC-Ass Stefan Trotter hat höchsten Respekt vor dem Neuling. „Die Mannschaft ist sehr ausgeglichen und spielt bisher konstant gut. Das wird schwer für uns.“ Aber auch die Hockenheimer wollen die Hinrunde mit einer guten Leistung und zwei Punkten abschließen.